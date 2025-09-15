Festival Sons da Diáspora celebra Tim Maia com três dias de soul e groove

A segunda edição do Festival Sons da Diáspora ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro, homenageando Tim Maia no mês que ele completaria 83 anos. O evento de três dias reúne groove e soul a partir das 18h, com entrada gratuita na Casa Jasmim.

Leia também: Renata Jambeiro apresenta o show Damas do Samba neste sábado (13/9)

O projeto idealizado pelo artista Jeff Brito tem como objetivo a valorização da produção musical negra no Distrito Federal. A primeira edição do evento homenageou Dona Ivone Laura. A programação desta edição conta com oito artistas de destaque na cena cultural brasiliense.

Leia também: Sesi Taguatinga recebe, até domingo (14/9), o Festival Sesi Conexões

No dia 26 de setembro, se apresentarão no Festival LuArau, Pratanes e Ediá, trazendo a força e energia do soul e do funk. No dia 27, o palco será tomado por Rayara Correia, Jeff Brito e Thais Uessugui, que levarão o groove. Por fim, no domingo, Jope Chaves e Isa Marques encerrarão a programação no domingo (28/9), mantendo vivo o legado de Tim Maia.

Leia também: Mariah Carey fará show histórico na Amazônia

Serviço

Sons da Diáspora - Semana Tim Maia

De sexta-feira à domingo (26 a 28/9), a partir das 19h, na Casa Jasmin (SHCGN 716, bloco P, casa 30 - Asa Norte). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.

Leia também: Demi Lovato agita fãs com indícios de lançamento surpresa

Confira a programação completa:

Sexta-feira (26/9)

LuArau, às 19h

Pratanes, às 20h

Ediá, às 21h

Sábado (27/9)

Rayara Correia, às 19h

Jeff, às 20h

Thais Uessugui, às 21h

Domingo (28/9)

Jope Chaves, às 19h

Isa Marques, às 20h