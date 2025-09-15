Festival Sons da Diáspora celebra Tim Maia com três dias de soul e groove

A segunda edição do Festival Sons da Diáspora ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro, homenageando Tim Maia no mês que ele completaria 83 anos. O evento de três dias reúne groove e soul a partir das 18h, com entrada gratuita na Casa Jasmim.
O projeto idealizado pelo artista Jeff Brito tem como objetivo a valorização da produção musical negra no Distrito Federal. A primeira edição do evento homenageou Dona Ivone Laura. A programação desta edição conta com oito artistas de destaque na cena cultural brasiliense.
No dia 26 de setembro, se apresentarão no Festival LuArau, Pratanes e Ediá, trazendo a força e energia do soul e do funk. No dia 27, o palco será tomado por Rayara Correia, Jeff Brito e Thais Uessugui, que levarão o groove. Por fim, no domingo, Jope Chaves e Isa Marques encerrarão a programação no domingo (28/9), mantendo vivo o legado de Tim Maia.
Serviço
Sons da Diáspora - Semana Tim Maia
De sexta-feira à domingo (26 a 28/9), a partir das 19h, na Casa Jasmin (SHCGN 716, bloco P, casa 30 - Asa Norte). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (26/9)
LuArau, às 19h
Pratanes, às 20h
Ediá, às 21h
Sábado (27/9)
Rayara Correia, às 19h
Jeff, às 20h
Thais Uessugui, às 21h
Domingo (28/9)
Jope Chaves, às 19h
Isa Marques, às 20h