Festival BSB Punk Fest faz tributo ao indie no palco da Infinu

O BSB Punk Fest desembarca na Infinu no domingo (21/9). Idealizado pela Alto Volume, o festival nasce com a missão de fortalecer a música independente no país e dar visibilidade à cena autoral do Distrito Federal. A programação traz as bandas Pense, Xavosa e Galinha Preta. As entradas custam a partir de R$100, vendidas no site da Infinu.

Ao Correio Cezar Degraf, produtor do evento, diz que mais do que um festival de shows, o Bsb Punk é um movimento cultural de intercâmbio que reafirma Brasília como um território fértil para a criatividade e a música autoral.

A casa escolhida para a proposta é a Infinu, espaço que se destaca como referência na cidade para a música indie e alternativa. Mais que uma casa de shows, o local funciona como um ponto de encontro cultural aberto à experimentação, à diversidade e à inovação. “Em uma cidade que muitas vezes carece de espaços voltados à produção autoral, locais como a Infinu cumprem um papel fundamental para oferecer ao público a oportunidade de vivenciar a cena underground e dando aos artistas independentes a chance de mostrar sua força criativa”, afirma Cezar.

O evento já contou com mais duas datas marcadas: 28 de setembro e 4 de outubro. Para a produção, o objetivo vai muito além de uma sequência de shows: “O público pode esperar cinco dias de muita intensidade, atitude e autenticidade. Mais do que shows, o festival promete uma experiência de comunidade, onde o punk, o hardcore e o rock alternativo se manifestam como música, cultura e resistência”, finaliza.

As bandas Pense, Xavosa e Galinha Preta comandam o palco em apresentações carregadas de energia crua, letras potentes e um público entregue do início ao fim. A edição reafirmou a força de Brasília em reunir diferentes gerações em torno do punk e do hardcore, e traduz o espírito que o BSB Punk Fest se propõe a celebrar.

Até outubro, o festival segue firme como um dos principais encontros da música alternativa no Distrito Federal. Serão cinco dias no total, uma celebração da cena independente de Brasília em diálogo com o Brasil.

Serviço

Bsb Punk Fest

Domingo (21/9), a partir das 20h na infinu (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós - SHCS CRS 506 sul). Ingressos a partir de R$100 no site Shotgun. Não indicado para menores de 18 anos

*Estagiário sob a supervisão de Serverino Francisco