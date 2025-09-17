Festival de Brasília: Moacir Macedo lança catálogo com filmes feitos no DF

Longe do glamour de festivais e de salas de cinema, existe vasta produção audiovisual brasiliense perdida entre acervos. Como forma de tornar acessíveis esses trabalhos, o pesquisador e documentarista Moacir Macedo empreende, desde 1993, uma busca por cópias de filmes feitos no Distrito Federal. Nesta quarta-feira, às 18h30, no Festival de Brasília, ele lança o catálogo Mostra Brasiliense de Vídeo Independente (Movi), material que reúne textos, imagens e fichas técnicas de 41 obras achadas neste processo.

O mais antigo filme recuperado por esse projeto data de 1982 e é um dos primeiros vídeos brasilienses do qual se tem registro. Para Moacir Macedo, "diversidade" e "independência" atravessam todos os trabalhos localizados. "Há produções de cineastas que fizeram carreira, como José Eduardo Belmonte, e de outros que não deslancharam, mas nem por isso deixaram de fazer bons filmes", diz. Em relação à forma, há ficção, documentário, videopoesia, animação e obras pioneiras de computação gráfica. "Alguns deles só estão vivos porque fizemos cópias, os originais foram jogados fora. Por isso, continuamos diariamente a resgatar acervos", completa Macedo.

Exibições da Movi pelo Distrito Federal, iniciadas em 2024, passaram por seis cidades (Riacho Fundo, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Cruzeiro e Vila Planalto). Até dezembro, outras seis regiões recebem esses filmes durante três dias: Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá, Planaltina e Gama. Trabalhos dos diretores candangos Liloye Boubli, Alex Vidigal, Maria Maia, Cesar Mendes, Mauro Giuntini e André Luís da Cunha estão entre destaques. O projeto conta com apoio do FAC - Fundo de Apoio à Cultura do GDF.

Amanhã, também no Cine Brasília, às 18h30, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) lança a Revista Filme e Cultura. No próximo dia 19, como encerramento da programação literária, Severino Francisco (deste jornal) e Dea Barbosa apresentam Clodo, Climério e Clésio: a Profissão do Sonho, livro de caráter biográfico que relembra a história dos irmãos piauienses, radicados em Brasília, responsáveis por famosas composições, como Enquanto engomo a calça.

Lançamento do catálogo Movi

Mostra Brasiliense de Vídeo Independente, de Moacir Macedo, no Cine Brasília, hoje, às 18h30. A obra será distribuída gratuitamente.

