Série Favela.doc é exibida no Festival Paredão Ocupa Museu, no CCBB

Na última sexta-feira do mês (26/9), com o objetivo de realizar um teste de audiência, o episódio piloto da série documental Favela.doc será exibido às 19h no CCBB Brasília, e contará com a presença da diretora do projeto Viviane Ferreira, da montadora Ada Souza e dos produtores executivos Amanda Bittar e Guilherme Tavares. A entrada é gratuita e o público terá a oportunidade de interagir diretamente com os criadores.

A coprodução entre a Um Nome – Agência Criativa, responsável pelo Favela Sounds, e a Odun Filmes, é dividida em oito episódios. A série se propõe a retratar a música de favela brasileira, explorando estilos como funk, trap, samba, tecnobrega, R&B e pagode baiano. Cada capítulo é ambientado em diferentes estados, reforçando a diversidade cultural do país.

O episódio “Hoje tem paredão?” mergulha no cotidiano do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O documentário acompanha o coletivo TrapFunk e Alívio, formado por artistas como DJ Allex, MC Sagat e B-Boy Sabotage, que misturam trap, funk e pagodão baiano. O resultado é um retrato da inventividade musical das periferias, marcada pelo uso criativo da tecnologia e dos sistemas de som.

Além de Salvador, a série percorre o Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, São Paulo e o Distrito Federal. Entre os destaques estão a trajetória de Deize Tigrona, precursora do funk carioca, e de N.I.N.A., expoente do grime e do drill no Brasil. No DF, a produção dá visibilidade a grupos como Filhos de Dona Maria, no samba, e Margaridas, no R&B, ampliando o reconhecimento das vozes que moldam a identidade musical das periferias.

Serviço

Exibição do episódio piloto da série Favela.doc

No dia 26 de setembro, às 19h, na sala de cinema do CCBB Brasília. Entrada gratuita.