Coletivo Superjazz faz show no Lobby neste sábado (20/9)

O Lobby recebe, neste sábado (20/9), o evento House of Jazz, a partir das 22h, com o Coletivo Superjazz. O grupo convida Ricelly Lopes (guitarra) e Rhuan Borges (saxofone) para uma Jam Session com muitos loops e grooves. O line-up tem também, os DJs Dudão Melo e SartÔ, que convidam o DJ André. As cortesias estão disponíveis para entrada até às 23h30 e o primeiro lote custa a partir de R$20.

O Coletivo Superjazz, criado pelo DJ Dudão Melo, existe há 20 anos e surgiu da intenção de músicos, DJs e produtores de trazer novos ares para o cenário do jazz. A principal característica do grupo é a improvisação e em suas músicas, eles possuem um repertório variado, que revisita clássicos, explora uma mistura de jazz e música eletrônica, além de afroglobal e brasileira.

Dudão Melo é um DJ condecorado e também é fundador do Superjazz Festival e do Eixão do Jazz. Ele já tocou em cidades como Nova York, Nova Orleans e Luanda, além de ter apresentado o programa Jazzmasters. Mario SartÔ, que também está confirmado no evento, tem 30 anos de experiência em rádio, além de ser curador musical e produtor. Ele já foi saxofonista em diversas formações, como no grupo Araketu. É membro do Coletivo Superjazz e também um dos criadores e produtores do projeto Eixão do Jazz.

Serviço

House of Jazz

Neste sábado (20/9), a partir das 22h, no Lobby (SCS Quadra 5 Ed. Amazonas). As cortesias estão disponíveis para entrada até às 23h30 e o primeiro lote custa a partir de R$20, na plataforma Sympla. Classificação indicativa 18 anos.

