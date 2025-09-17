Batalha de pets? Pato, cachorro e gato protagonizam briga viral

Um vídeo publicado no X (antigo Twitter) está gerando muita risadas e até criando uma rivalidade. As imagens mostram um momento entre um cachorro, um pato e um gato. Onde o pato morde o gato e o cachorro defende o felino, eles se implicam e se mordem até o pato desistir.

Logo depois o cachorro resolve causar uma reviravolta, ele desiste de defender o gato e pisa na cauda dele, que responde com tapas. A cena não apenas arrancou risadas, mas também acabou criando uma torcida pelos animais na briga.

A energia caótica desse vídeo kkkkkkpic.twitter.com/MA8zOxTISW — Todo Dia Cães (@tododiacaes) September 15, 2025

Com milhares de visualizações, o vídeo coleciona comentários de todos os tipos. Alguns internautas definiram suas torcidas, “Não tem como não ser team gato”, comentou uma pessoa. Outro comentou: “O gato nos primeiros 20 segundos do vídeo: isso, briguem por mim! briguem pelo direito de tocar em mim! meus súditos!”.

O cachorro também foi protagonista nos comentários. “O cachorro querendo brigar com todo mundo”, comentou um usuário. Já outro destacou: “O cachorro acordou e pensou: não importa o que aconteça, hoje eu arrumo uma treta!”.

Leia também: Cachorro perde jogo da velha e se irrita com o dono

Além dos que tomaram partido na briga, teve os internautas que se divertiram com o caos universal, uma delas relatou que “foi democrático porque todos participaram da confusão”. O registro segue conquistando a rede, gerando risadas no público.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes