Espetáculo faz releituras de figuras femininas de Shakespeare

O espetáculo A Coruja era filha do padeiro leva ao palco, no Varjão (Quadra 10 Conjunto C Lote 40 Loja 1), neste sábado (20/9) e no domingo (21/9), uma história inspirada nas obras de William Shakespeare e propõe uma releitura do papel das personagens femininas. “O impulso inicial veio da vontade de dar protagonismo às personagens femininas, que, apesar de complexas, foram historicamente relegadas a papéis secundários ou sacrificadas pelas narrativas masculinas. Assim, criamos um espetáculo que não só encena, mas também pesquisa e questiona essas histórias, propondo outras possibilidades para elas”, explica a diretora Deborah Alessandra.

O espetáculo explora as personagens Lady Macbeth; “símbolo de poder e culpa”, considera Alessandra; Hécate, “representação do feminino como algo misterioso, sobrenatural e intimidante”; Ofélia, “cuja loucura revela tanto fragilidade quanto lucidez”; Gertrudes, “rainha dividida entre submissão e sobrevivência”; Tamora, “que expõe a violência e a vingança feminina”; e Lavínia, “personagem silenciada e vitimada, que denuncia a exposição feminina há atos de violência.”

A diretora explica que a escolha pelas obras de Shakespeare se deu pela importância incontornável do autor para a literatura e também pela possibilidade de debates acerca de sua produção. “Suas peças refletem muito da condição humana, mas revelam também um imaginário de época marcado por estruturas patriarcais. Revisitar essas personagens hoje significa trazer suas vozes para o centro, atualizar seus dilemas e confrontar os limites que lhes foram impostos”, diz.

Além do espetáculo, o público poderá aproveitar o Programa de Mentoria para Mulheres Periféricas, com seis atividades gratuitas ministradas por mulheres atuantes na área cultural; e o Programa de Mediação, que oferece visitas guiadas, debates e atividades educativas para alunos de escolas públicas.

Serviço

A Coruja Era Filha do Padeiro

Sábado (20/9) e domingo (21/9), às 20h, no Varjão (Quadra 10 Conjunto C Lote 40 Loja 1). Entrada gratuita, com retirada de ingressos no local. Não recomendado para menores de 14 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel