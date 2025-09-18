Saiba como foi o show da Mariah Carey na Amazônia

Mariah Carey, uma das maiores vozes da música pop mundial, proporcionou ao público paraense um espetáculo memorável em sua estreia em Belém do Pará.

A apresentação, realizada nesta quarta-feira (17) durante o festival Amazônia Live, uniu música, natureza e mensagem ambiental em um cenário inédito: um palco flutuante em formato de vitória-régia montado sobre as águas do rio Guamá.

Com a grandiosidade que lhe é característica, a artista norte-americana abriu o show com “My All”, vestindo um elegante vestido vermelho.

A partir daí, conduziu a plateia por uma verdadeira viagem musical, interpretando alguns de seus maiores sucessos, como “Hero”, “Emotions”, “We Belong Together” e “Always Be My Baby”. O repertório escolhido reforçou a conexão entre sua trajetória de mais de três décadas e o simbolismo de um evento que busca chamar atenção para a preservação ambiental.

O destaque visual da noite foi o palco em formato de vitória-régia, uma das plantas mais emblemáticas da região amazônica. Elevada ao centro da estrutura, Mariah Carey transformou o espaço em uma espécie de tribuna artística, onde a música e a conscientização ambiental se entrelaçaram.

O conceito do Amazônia Live, criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio e do The Town, vai além do entretenimento. A proposta é usar a força da música como plataforma de mobilização global para a proteção da floresta amazônica. Durante o espetáculo, Mariah reforçou essa mensagem em um discurso emocionado.

“Esta noite estamos aqui para aumentar a conscientização sobre a preservação da floresta amazônica”, declarou a artista antes de apresentar a faixa “Sugar Sweet”. O gesto arrancou aplausos calorosos do público e destacou a importância do evento como mais do que uma experiência musical: um ato de engajamento ambiental.

Mariah Carey e o público brasileiro

A relação de Mariah Carey com o Brasil sempre foi marcada por expectativa e entusiasmo. Sua vinda para o Amazônia Live, após passagem por São Paulo para o festival The Town, reforçou o impacto da artista junto aos fãs brasileiros. No Pará, sua estreia foi recebida como um marco histórico, tanto pelo simbolismo da Amazônia quanto pela valorização da região como palco de grandes eventos internacionais.

O show de Belém ainda ganha relevância por ter ocorrido em um momento em que a discussão sobre mudanças climáticas e preservação da biodiversidade amazônica ganha destaque mundial. Ao associar sua imagem a essa causa, Mariah Carey não apenas celebrou sua carreira com um público apaixonado, mas também contribuiu para dar visibilidade a uma pauta urgente.

Mais do que um simples concerto, a noite no rio Guamá representou a fusão entre cultura, natureza e responsabilidade social. Para os fãs, foi a chance de ouvir ao vivo os vocais cristalinos que consagraram Mariah Carey como uma das maiores divas da música mundial. Para a Amazônia, foi uma oportunidade de ter sua importância reafirmada diante de um público global.

Com isso, o Amazônia Live não apenas consolidou-se como um evento cultural de relevância, mas também como um palco de mensagens universais, reforçando o papel da música como ferramenta de transformação. E, entre vitórias-régias e aplausos, Mariah Carey escreveu mais um capítulo inesquecível de sua história nos palcos brasileiros.