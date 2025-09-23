Em diversas frentes de trabalho, para Carol Castro, "nem o céu é o limite"

A atriz Carol Castro vive um momento de ebulição criativa e profissional. Após o sucesso e a carga emocional intensa de viver Clarice na novela Garota do momento, da TV Globo, a atriz mergulhou de cabeça em três novos projetos, transitando com versatilidade entre o cinema, o teatro e as plataformas de streaming.

No ar, Carol pode ser vista como Elisa, a repórter de jornalismo esportivo na série Jogo cruzado, exclusiva do Disney Plus. Paralelamente, ela divide seus dias entre as filmagens de Nosso Lar 3 — Vida eterna, onde é a protagonista Zenóbia, e os ensaios e apresentações da peça A manhã seguinte, em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Rio.

Para a atriz, a alternância entre gêneros é um combustível. Sobre sair do drama de Garota do momento e voltar para a comédia, Carol explica que a filmagem da série veio antes, mas que reencontrar a comédia no teatro "foi como respirar depois de um mergulho muito profundo". Ela não tem preferência: "Gosto de drama, de me desafiar emocionalmente, mas a comédia me dá uma liberdade incrível. A versatilidade é o que sempre procurei na minha carreira", declarou a atriz ao Correio.

Protagonismo e espiritualidade

Um dos grandes desafios atuais é viver Zenóbia, a protagonista da aguardada sequência da franquia espiritualista, dirigida por Wagner de Assis. Carol classifica o papel como "responsabilidade" e "honra". "Ela representa a potência feminina em vida e no pós-vida. Lidera o grupo que vai para os umbrais profundos em busca de salvar almas", detalha. E adianta: "Existem muitas mensagens e simbolismos super importantes para os dias atuais".

Neste projeto, ela retoma a parceria com Fábio Assunção, seu par em Garota do momento. A dinâmica, no entanto, é completamente diferente. "Trabalhar com ele novamente foi natural e divertido. A gente brinca que o que nos une é a nossa quinta série em vida", diverte-se Carol, revelando que, com a tecnologia de telas de LED usada nas filmagens, chegaram a sentir que estavam fazendo teatro. "Foi mágico e muito trabalhoso. Tenho certeza de que o resultado será especial".

Questionada sobre qual personagem a desafiou mais, Carol não hesita: Clarice, de Garota do momento. "Foi um dos maiores desafios da minha vida", confessa, citando a complexidade de uma mulher com a memória roubada, lutando para reencontrar a própria identidade e salvar suas filhas. "Meu corpo, minha cabeça e minha vida foram tomadas pela dedicação que foi preciso para trazer veracidade ao meu trabalho."

Comédia de alcova

No palco, Carol está em A manhã seguinte, uma "comédia de alcova" inédita no Brasil, do premiado autor britânico Peter Quilter. Ela define a trama como "deliciosa, sensível e cheia de reviravoltas sobre encontros, afetos e descobertas". Na peça, Carol vive Kátia, uma mulher decidida e empoderada que a desafia a "ser mais empoderada a cada sessão".

Sobre o boom das plataformas de streaming, a atriz se mostra entusiasmada. "É muito empolgante e de suma importância. Plataformas como a Disney Plus dão espaço para a criatividade e para a diversidade de histórias, e isso fortalece a produção de comédias brasileiras originais", analisa. "Estamos precisando rir nestes tempos difíceis. O entretenimento nunca foi tão necessário."

Com uma agenda tão cheia, encontrar tempo para descansar é crucial. Carol revela que prioriza a família, os amigos, os exercícios, a meditação e os momentos simples, como ficar com seus gatos vendo uma série. "É sobre criar momentos de pausa para manter corpo e mente equilibrados. E dormir! Sempre que posso, eu durmo para recuperar as energias."

Plural e realizada, Carol Castro enxerga este momento com gratidão. "Cada projeto me inspira e me exige de formas diferentes. Enriquece minha alma, meu ser e meu lado artista. Para mim, nem o céu é o limite. Quero sempre poder circular por todos esses meios. Essa é minha meta."

Confira abaixo a entrevista ao Correio.

Carol Castro, atriz (foto: Vinicius Mochizuki)

Entrevista | Carol Castro

Na nova série Jogo cruzado, você interpreta Elisa, uma repórter de jornalismo esportivo. O que mais a atraiu nesse personagem e como foi a preparação?

Elisa é uma mulher muito determinada, preparada, cheia de energia e com uma inteligência e curiosidade que eu adoro. O que mais me atraiu foi essa mistura de profissionalismo com humanidade — ela não é só jornalista, ela tem um compromisso com a verdade. Para me preparar, mergulhei no universo do jornalismo esportivo, conversei com profissionais da área e acompanhei bastante jogos e bastidores da ESPN. Foi um aprendizado enorme e superdivertido.

Após o drama intenso de Garota do momento, como foi voltar para a comédia? Existe uma preferência pessoal?

Eu gravei a série antes da novela. Então, foi ótimo ter essa mudança de linguagem e gênero. Agora estou reencontrando a comédia pelo viés do teatro. Voltar para esse gênero foi como respirar depois de um mergulho muito profundo que foi a Clarice de Garota do momento. Gosto muito de drama, de me desafiar emocionalmente, mas a comédia me dá uma liberdade incrível e tenho um prazer imenso de ver e fazer o público rir. Não tenho preferência, gosto de alternar e explorar essas nuances diferentes. A versatilidade é o que sempre procurei na minha carreira.

A série acabou de estrear na Disney Plus. Como vê a expansão das plataformas de streaming para a comédia brasileira?

É muito empolgante e de suma importância. A gente consegue atingir públicos diferentes e ainda ousar mais na narrativa, nos formatos. Plataformas como a Disney Plus dão espaço para a criatividade e para a diversidade de histórias, e isso fortalece a produção de comédias brasileiras originais. Estamos precisando rir nesses tempos tão íntimos, não é mesmo? O entretenimento nunca foi tão necessário para lidar com o dia a dia que não anda nada leve.

Em Nosso Lar 3, você é a protagonista, Zenóbia. Que tipo de desafio isso representa?

É uma grande responsabilidade, porque a franquia já tem um público fiel e com muito carinho pelo tema. Protagonizar um filme como esse é desafiador, mas também muito gratificante. Eu vejo como uma honra e uma missão de vida mesmo. A Zenóbia representa a potência feminina em vida e no pós vida. Ela lidera o grupo que vai para os umbrais profundos em busca de salvar almas que queiram ser salvas. Nesse meio tempo, ainda reencontra um grande amor. Existem muitas mensagens e simbolismos super importantes para os dias atuais. E isso me deixa cheia de orgulho!

Como é retomar a parceria com Fábio Assunção?

O Fábio é um parceiro incrível. Trabalhar com ele novamente foi natural e divertido. A gente brinca que o que nos une é a nossa quinta série em vida, sabe? A dinâmica mudou completamente em relação à Garota do momento, o que trouxe frescor e novas possibilidades de interpretação. Nós brincamos quando nos demos conta do tempo de convivência dos dois projetos juntos. Foram 13 meses trocando praticamente todos os dias! E no filme, com todo aparato tecnológico do paralaxe, o telão de LED, teve um dia que nós demos conta de que estávamos praticamente fazendo teatro, um espetáculo ali naquele palco envolto por 180 graus de tela e com imagens tão reais que nos surpreendia diariamente. Foi mágico e muito trabalhoso. Tenho certeza de que o resultado será especial!

A franquia Nosso Lar aborda temas espirituais profundos. Isso gerou alguma reflexão pessoal?

Com certeza. Participar de um projeto que fala de fé, vida após a morte e espiritualidade me fez olhar para algumas questões pessoais com mais leveza e gratidão. É inevitável se questionar e se inspirar durante esse processo. A mensagem de que tudo passa e só o amor é eterno é tão linda e intensa que acende uma chama inefável.

A manhã seguinte é uma comédia de alcova inédita no Brasil. O que significa e o que o público pode esperar?

É uma comédia que se passa em um único cenário, com um humor mais ousado, diálogos rápidos e situações inesperadas. Ela brinca com relações, intimidade e desejos humanos. O público vai se divertir, rir e se surpreender com cada cena. E o final é uma catarse coletiva! A adaptação do inglês, o Peter Quilter é dramaturgo britânico da peça, para o português está tão maravilhosa, que as pessoas não acreditam no tanto que é atual e necessária.

Kátia é decidida, empoderada e ligada à família. O que mais admira nela? Existe um pouco de você nela?

Admiro a força e a coragem dela em fazer escolhas sem medo de se impor. Claro que existe um pouco de mim nela — na forma de encarar desafios e valorizar quem amo. Mas ela também me desafia a explorar outras nuances que não estão tão presentes no meu dia a dia.

Ela me desafia e me convida a ser mais empoderada a cada sessão!

Carol Castro, atriz (foto: Vinicius Mochizuki)

Teatro exige energia intensa. Como lida com a rotina de filmar e ensaiar ao mesmo tempo?

Foi super puxado, mas muito recompensador. Organizo meu tempo com disciplina e tento sempre estar presente 100% no que estou fazendo no momento. Agora que terminei as filmagens, estou podendo focar mais na peça e no meu dia a dia. O teatro sempre foi minha escola desde pequena. Então, me sinto em casa e sendo atravessada a cada dia que passa. Como faziam 10 anos que não subia num palco, me sinto voltando a um lugar que sempre pertenci.

Você está em uma fase plural: novela, série, filme e teatro. Como processa isso?

Com muita alegria e gratidão. Cada projeto me inspira e me exige de formas diferentes e me permite aprender mais sobre mim mesma, sobre as pessoas, sobre a vida. Cada quilometragem, cada bagagem, cada vivência é recurso pro meu ofício. Enriquece minha alma, meu ser e meu lado artista. Eu amo poder ser plural e camaleônica. Pra mim, nem o céu é o limite. Quero sempre poder circular por todos esses meios de comunicação. Essa é minha meta.

Qual personagem te desafiou mais e por quê?

Eu diria que, como está muito recente e realmente foi um dos maiores desafios da minha vida, foi a Clarice de Garota do momento. Com ela, pude explorar muitas nuances de uma personagem. Uma mulher com uma vida roubada, com perda de memória, filha arrancada, sendo dopada por mais de 16 anos, com crise de abstinência dos remédios quando descobre a atrocidade, começo de convulsão, fingindo que não sabe para descobrir e lembrar o resto da história. Recuperando a memória. Sendo colocada em camisa de força e internada numa clínica psiquiátrica. Lutando pra defender as filhas, levando tiro pra salvar a vida de uma delas… muita emoção junta! Foi diferente e potente demais. Meu corpo, minha cabeça e minha vida foram tomadas pela dedicação que foi preciso pra trazer veracidade ao meu trabalho. E o que mais me deixou feliz foi ver como tantas pessoas, ou que já me acompanhavam há tempos ou que me conheceram melhor com a Clarice, ficaram tão impactadas e satisfeitas com a minha entrega! Isso não tem preço.

Com agenda cheia, como encontra tempo para descansar?

Procuro estar com a família e amigos, me exercitar, meditar e curtir pequenas coisas do dia a dia, como ficar com os meus gatos assistindo uma série, um filme ou lendo um livro. É sobre criar momentos de pausa para manter corpo e mente equilibrados. E dormir! Sempre que posso, eu durmo pra recuperar as energias.