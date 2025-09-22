Encontro Gastrô 2025 divulga vencedores nesta segunda-feira

A realização do prêmio é da Revista Encontro e do Correio Braziliense - (crédito: Carlos Vieira/CB)

O Correio Braziliense valoriza a gastronomia local com o Prêmio Encontro Gastrô. A edição de 2025 será nesta segunda-feira, no Brasília Palace Hotel. O evento vai revelar os vencedores em 41 categorias, reconhecendo os melhores restaurantes, profissionais e estabelecimentos da capital.

A premiação, uma produção da Del Maipo, Revista Encontro e Correio, ganhou novo formato, com o Prêmio BRB de Gastronomia, e votação em dois turnos, para dar mais transparência e representatividade à escolha dos vencedores.

O processo de seleção começou com votos de 50 jurados, divididos em cinco grupos e participação do público on-line. Dessa primeira etapa, saíram os três mais votados de cada categoria. No segundo turno, a votação popular on-line definiu os campeões em grupos como Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Restaurantes/Alta Gastronomia e Profissionais, além do Melhor Restaurante de Brasília e do Restaurante Revelação de 2025.

Nesta edição, também foram criadas categorias, como Melhor Cantina/Trattoria, Melhor Mercado e Praça de Alimentação, e também será realizada a segunda edição do Prêmio Sebrae para Micro e Pequenas Empresas, valorizando pequenos negócios gastronômicos da cidade.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, fará a entrega dos prêmios. A solenidade também terá a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Waldir Leôncio Júnior), e do vice, Roberval Belinati; do presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), José Ribamar Oliveira Lima Junior; e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rego.