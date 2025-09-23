Carol Castro critica Grande Rio por Virgínia ser rainha: "Hipocrisia absurda"

A escolha da influenciadora Virgínia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio continua rendendo repercussões. Na última segunda-feira (22/9), a atriz Carol Castro voltou a se posicionar sobre o tema e não economizou palavras ao criticar a decisão da escola de samba.
Em entrevista à IstoÉ, Carol classificou a escolha como uma “hipocrisia absurda” e defendeu que o posto deveria ser ocupado por alguém da própria comunidade. “O que me chamou a atenção e que me deixou incrédula foi o fato de que, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI, falando de bets, de jogos, onde você enriquece às custas da perda do outro, lucra em cima da desgraça alheia, que está destruindo famílias, tirando vidas de pessoas [...] Três dias depois, vai ser rainha da bateria de um samba-enredo. É uma hipocrisia muito louca. Claro, existe muita hipocrisia no nosso país”, disse.
A atriz destacou ainda que sua crítica não se trata somente de Virginia, mas do contraste entre o enredo escolhido pela Grande Rio e o contexto em torno da influenciadora. “Se não fosse esse samba-enredo, eu não teria nem comentado. Mas falar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, colocar alguém com esse histórico recente, é contraditório demais”, pontuou.
Carol também rebateu os comentários de quem sugere que ela estaria criticando por interesse pessoal em voltar ao posto de rainha de bateria. “Não, gente, não. Eu não tenho nem joelho para isso agora”, brincou, em tom bem-humorado.
Apesar do tom crítico, a atriz fez questão de reafirmar seu apreço pelo carnaval. “Adoro carnaval, samba e tudo mais, mas sempre pensei que, nesses cargos de destaque, deveria estar alguém da comunidade. Isso é o mais justo”, concluiu.
Em maio, quando Virginia foi anunciada como a substituta de Paolla Oliveira, Carol já havia criticado a escolha. A atriz afirmou nas redes que o posto de rainha exige responsabilidade e conexão com o enredo da escola. Segundo ela, a escolha da Grande Rio desrespeita a tradição e a mensagem que o samba-enredo pretende levar à avenida em 2026.
