Performance gratuita encerra temporada no Eixão do Lazer, neste domingo

Depois de três finais de semana, a performance circense Mão, dirigida pelo artista gaúcho Renato Linhares, chega às últimas apresentações: neste sábado (20/9) às 16h, no CCBB Brasília, e no domingo (21/9) às 15h30, no Eixão do Lazer, altura da 102 Sul. A intervenção urbana mistura circo, dança e artes visuais e tem participação dos músicos Marcelo Callado e Ricardo Dias Gomes, compositor da trilha sonora. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados neste site.

Diante do público, os performers Adelly Costantini, Fernanda Más, Carolina Cony, Daniel Elias, Ernesto Poittevin, Fábio Freitas e Marcelo Callado erguem uma estrutura de ferro e madeira de oito metros de altura. Entre acrobacias e gestos coreografados, o espetáculo propõe reflexão a respeito da força coletiva do trabalho que sustenta o circo.

Desde a estreia em 2016, Mão circulou por museus, avenidas, escolas, comunidades, centros urbanos, periferias e também em festivais de circo, dança e performance dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Performance Mão, amanhã (20/9), às 16h, no CCBB; domingo (21/9), às 15h30, no Eixão do Lazer (altura da 102 Sul). Entrada gratuita. Classificação livre.



