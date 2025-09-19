Peça 'Tom na Fazenda' retorna a Brasília para temporada no Teatro Unip

Peça 'Tom na Fazenda' retorna a Brasília para apresentações entre 26 e 30 de setembro - (crédito: Victor Novaes)

A peça Tom na Fazenda, de texto original do canadense Michel Marc Bouchard e traduzido por Armando Babaioff, retorna a Brasília para apresentações no Teatro Unip entre 26 e 30 de setembro. Nos dias 26, 27, 29 e 30, a apresentação tem início às 20h; no dia 28, às 19h. Os ingressos custam a partir de R$80 e estão à venda no site Sympla. As sessões dos dias 29 e 30 têm bilheteria a preço popular, com preços a partir de R$25.

Leia também: Cardi B lança “Am I The Drama?” e divide opiniões da crítica

Tom na Fazenda aborda temas como homofobia, patriarcado e relações familiares. Na peça, o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai a uma fazenda para o funeral de seu companheiro. Na chegada, descobre que a sogra (Denise Del Vecchio) não tinha conhecimento do relacionamento e nem que o filho era gay, estando à espera de Helen (Camila Nhary), “namorada” falsa do filho.

Leia também: Nasce o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

No desenrolar da trama, Tom é envolvido em uma série de mentiras criadas pelo irmão do companheiro, Francis (Iano Salomão), e precisa aprender a navegar as relações familiares e as contradições criadas pelos personagens.

Leia também: Ed Sheeran revela planos para álbum póstumo

Serviço

Tom na Fazenda

Entre 26 e 30 de setembro, no Teatro Unip (913 Sul). Nos dias 26, 27, 29 e 30, início às 20h; no dia 28, às 19h. Ingressos a partir de R$80, à venda no site Sympla. Sessões dos dias 29 e 30 com entradas a preço popular, a partir de R$25. Não recomendado para menores de 18 anos.