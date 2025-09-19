Gabriel Paes fez segundo show de lançamento do novo EP, Desborde

Neste domingo Gabriel Paes fez o segundo show de lançamento do novo EP - (crédito: Divulgação)

No domingo (21/9), o cantor Gabriel Paes faz o segundo show de lançamento do EP Desborde, às 17h, no Instituto Palco Cultura. O primeiro show foi no início do mês, no Jardim Botânico. Agora, no Varjão, ele conta com a abertura do DJ Bola e participa de uma roda de conversa antes do show, mediada pelo produtor cultural Francisco Pessanha.

Nascido em Brasília e formado na Argentina, Paes investiu em um EP instrumental autoral. O trabalho reúne composições próprias que transitam entre a riqueza rítmica da América Latina e as brasilidades que marcam a identidade do artista, evocando paisagens sonoras e propondo novas narrativas para a música instrumental contemporânea.

Leia também: Nasce o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

O artista diz que vive em um mundo em que tudo se acelera até perder o contorno, que gestos se tornam respostas instantâneas e palavras se esvaziam antes mesmo de encostar no ar. “Talvez por isso seja tão importante sentir o cheiro antes de comer, escutar o rumor das coisas antes que se tornem ruído, atravessar o silêncio como quem persegue um segredo, revirar armários abarrotados de lembranças pesadas, e buscar abrir costuras, desfazer linhas, até que o corpo respire de algum jeito”.

Serviço

Desborde

Disco de Gabriel Paes. Lançamento no domingo (21/9), às 17h no Instituto Palco Cultura no Varjão. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel