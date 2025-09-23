Após o reconhecimento internacional com uma indicação ao Prêmio Platino 2025 por Senna, da Netflix, o ator Hugo Bonèmer consolida sua carreira com uma agenda diversificada que abrange desde comédias populares até cinema autoral. O artista se destaca pela capacidade de transitar entre gêneros distintos, conectando-se com diferentes públicos.

Na televisão, Bonèmer se prepara para mergulhar no universo da série Amor da minha vida, do Disney Plus. Confirmado na segunda temporada da produção, o ator viverá Eduardo, um investidor da hamburgueria dos personagens de Rayssa Bratillieri e Sérgio Malheiros. "O texto é sensível e fala muito com o mundo de agora", comenta o ator, que já iniciou as gravações. Paralelamente, ele integrará o elenco do telefilme da TV Globo Tô bem na foto, ao lado de Leandro Hassum e Tony Ramos, com filmagens previstas para o segundo semestre.

Cinema à vista

O cinema, no entanto, é onde o seu trabalho se multiplica. Três produções com sua participação devem chegar às salas ainda este ano. Ele estará no aguardado Silvio Santos vem aí, dando vida ao personagem Carlinhos; em Rio de Clarice, no papel do professor Lúcio; e no elenco de peso de Velhos bandidos, ao lado de ícones como Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, onde interpretará Torres.

Para Bonèmer, a experiência de atuar em projetos tão diferentes é o maior ganho. "Cada um desses trabalhos me colocou em territórios distintos. Velhos bandidos foi um aprendizado constante ao lado de atores que sempre admirei, Silvio Santos tem um apelo popular forte e Rio de Clarice me deu a chance de explorar nuances novas em um cinema mais autoral", reflete.

Diversas frentes

Além das produções live-action, Hugo Bonèmer também marca presença no universo de animação. Na Netflix, ele é a voz de Armen, o caranguejo protagonista de Debaixo do píer (2024). Sobre o processo de dublagem, ele revela: "Tive muita liberdade de criação com a diretora Bea Rodrigues. A gente ria tanto criando cada trocadilho que achei que não íamos dar conta".

Seu trabalho também prospera na tela pequena de outra forma. Bonèmer comemora o crescimento do Like, canal 500 da Claro TV , do qual é um dos criadores. "Após seis anos de batalha, agora abrangemos uma audiência muito maior. Quando se liga a TV, o espectador dá de cara conosco", comemora, referindo-se ao espaço que se tornou uma referência em comentários sobre o audiovisual.

Para os fãs que desejam revisitar sua trajetória, duas obras de momentos distintos estão disponíveis em streaming: a recente animação Debaixo do píer (Netflix) e a consagrada novela Malhação: Sonhos (2013), no Globoplay, onde interpretou Martin, seu primeiro papel na TV. "Reassistir traz uma onda de nostalgia. Foi onde aprendi enquanto trabalhava, e isso foi fundamental para a bagagem que tenho hoje", finaliza o ator, em claro momento de ascensão.





