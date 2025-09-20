Faustão leva filha ao altar em primeira aparição pública após transplantes

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, levou a filha, Lara Silva, ao altar durante o casamento dela com o também apresentador Julinho Casares - o casal estão juntos desde 2020. A cerimônia ocorreu neste sábado (20/9), em São Paulo. Esta foi a primeira aparição pública de Faustão após enfrentar graves problemas de saúde.
João Silva, irmão de Lara, compartilhou o momento nas redes sociais. As imagens mostram o comunicador em uma cadeira de rodas, de mãos dadas com a filha. A cadeira foi conduzida por Rodrigo Silva, filho mais novo do apresentador.
Faustão recebeu alta em agosto, depois de três meses internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Durante a internação, o apresentador passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Ele também tratou uma infecção bacteriana aguda com sepse.
O ex-apresentador da Globo já tinha passado por outros dois transplantes. Em agosto de 2023 um transplante de coração. No ano seguinte foi realizado o primeiro o transplante de rim.
Em 6 de setembro, João comentou o estado de saúde do pai. "Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia".
*Com informações da Agência Estado