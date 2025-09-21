Coroação de Virginia Fonseca na Grande Rio divide a web

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio neste sábado (20/9) em cerimônia realizada na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias (RJ). A atriz Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos cinco anos, fez a passagem da coroa e assumiu o título de Rainha de Honra. O evento marcou o início da temporada do Carnaval 2026 para a agremiação.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após a coroação, Virginia se apresentou pela primeira vez como rainha e mostrou samba no pé em meio a aplausos e olhares atentos. Nos vídeos que circularam nas redes sociais, a influenciadora aparece sambando de forma leve, mas com alguns passos que dividiram a opinião dos internautas. Enquanto parte do público ressaltou o entusiasmo e a coragem de Virginia em estrear diante da bateria, outros fizeram críticas ao desempenho, destacando falta de ritmo e comparando a performance à de Paolla Oliveira em anos anteriores.
meu deus do céu… NA COROAÇÃO de rainha de bateria a virgínia simplesmente não manteve o samba no pé, torceu o pé e pra não cair, correu— the life of a showgay ?????? (@ighusoliveira) September 21, 2025
pic.twitter.com/R70KbVXJoE
Com canto da comunidade de 'Fica Paolla', a eterna rainha da Grande Rio foi coroada como 'Rainha de Honra'.— Fábio Martins (@fabiomstella) September 21, 2025
E em seguida tirou fotos com a Virginia, nova rainha da agremiação! pic.twitter.com/adp80rYpHY
Durante a passagem da coroa, a plateia chegou a entoar o nome de Paolla, em reconhecimento à sua trajetória na escola. Já nas redes, alguns usuários ironizaram a estreia de Virginia, publicando frases como: “É samba culposo, quando não há intenção de sambar” e “Alcione, deixaram o samba morrer”. Houve ainda quem lembrasse a frase de Tiago Leifert no BBB 21, ao declarar: “Paolla, no palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar”.
Virginia também usou as próprias redes sociais para se pronunciar. Em uma publicação, afirmou ter vivido um dos momentos mais emocionantes de sua vida. “Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo. Eu nem sei o que falar, estou tremendo e com vontade de chorar”, escreveu. A influenciadora ainda pediu paciência e reforçou que pretende se dedicar: “Tenho muito para aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias para melhorar”.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos
- Diversão e Arte Jornalista da Globo volta a detonar 'Vale tudo': "Sem sentido"
- Diversão e Arte Virginia nega venda de "mansão shopping" e diz que pretende aumentá-la
- Diversão e Arte Os 7 lugares mais inusitados que os famosos já fizeram sexo
- Diversão e Arte 'Ainda estou aqui': Walter Salles se torna 1º brasileiro a levar o Grand Prix Fipresc
- Diversão e Arte Festival de Cinema: vencedores são premiados em cerimônia no Cine Brasília