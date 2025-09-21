InícioDiversão e Arte
NOVA RAINHA DE BATERIA

Coroação de Virginia Fonseca na Grande Rio divide a web

Nova rainha de bateria estreia com samba no pé e desperta reações diversas do público e internautas

Virginia na coroação de Rainha de Bateria da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Virginia na coroação de Rainha de Bateria da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio neste sábado (20/9) em cerimônia realizada na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias (RJ). A atriz Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos cinco anos, fez a passagem da coroa e assumiu o título de Rainha de Honra. O evento marcou o início da temporada do Carnaval 2026 para a agremiação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a coroação, Virginia se apresentou pela primeira vez como rainha e mostrou samba no pé em meio a aplausos e olhares atentos. Nos vídeos que circularam nas redes sociais, a influenciadora aparece sambando de forma leve, mas com alguns passos que dividiram a opinião dos internautas. Enquanto parte do público ressaltou o entusiasmo e a coragem de Virginia em estrear diante da bateria, outros fizeram críticas ao desempenho, destacando falta de ritmo e comparando a performance à de Paolla Oliveira em anos anteriores.

Durante a passagem da coroa, a plateia chegou a entoar o nome de Paolla, em reconhecimento à sua trajetória na escola. Já nas redes, alguns usuários ironizaram a estreia de Virginia, publicando frases como: “É samba culposo, quando não há intenção de sambar” e “Alcione, deixaram o samba morrer”. Houve ainda quem lembrasse a frase de Tiago Leifert no BBB 21, ao declarar: “Paolla, no palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar”.

Virginia também usou as próprias redes sociais para se pronunciar. Em uma publicação, afirmou ter vivido um dos momentos mais emocionantes de sua vida. “Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo. Eu nem sei o que falar, estou tremendo e com vontade de chorar”, escreveu. A influenciadora ainda pediu paciência e reforçou que pretende se dedicar: “Tenho muito para aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias para melhorar”.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 21/09/2025 22:17
x