Tom Holland sofre acidente grave em gravação de cena de ação de ‘Homem-Aranha’

O ator britânico Tom Holland, 29 anos, sofreu um acidente durante as filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia, quando foi socorrido rapidamente. Segundo o Daily Mail, Holland teria caído de uma altura considerável enquanto filmava uma cena de ação no Leavesden Studios, na Inglaterra. A queda teria causado uma fratura na cabeça e uma concussão. As gravações foram suspensas após o acidente.

De acordo com a Variety, o intérprete de Peter Parker pausará as filmagens do longa por tempo indeterminado para se recuperar no hospital. Conforme o The Sun, uma dublê também se lesionou na atuação, sendo socorrida às pressas.

Tom Holland — que já viveu o Homem-Aranha em produções da Marvel como Capitão América: Guerra Civil, Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Vingadores: Guerra Infinita, Homem-Aranha: Longe de Casa, Vingadores: Ultimato e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa — gravava sua quarta aventura solo como o herói. O novo longa tinha orçamento superior a US$ 200 milhões.