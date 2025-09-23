Brasília recebe 5ª edição da Plataforma Encantarias de Culturas Populares

Nesta quarta-feira, às 19h,no Museu de Arte de Brasília, será inaugurada a quinta edição do projeto Plataforma Encantarias de Culturas Populares, que promove exposição, espetáculos, oficinas e rodas de conversas inspiradas nos folguedos brasileiros.

A exposição é composta por figurinos, instrumentos, bonecos, máscaras, degustação de alimentos típicos e outros elementos dos folguedos populares. "Nós pensamos que iríamos adquirir as peças diretamente de mestres da cultura popular. Não íamos mandar alguém fazer imitando. Então, fizemos uma lista do que achávamos mais simbólico dentro desses folguedos para escolhermos, porque eles são muito diversos, têm muitos elementos", conta Laura Dorneles, uma das idealizadoras do projeto. Encantarias tem mediação de Mateus e Catirina, personagens do Reisado e Bumba meu boi.

Entre 18 e 22 de outubro, o projeto vai até a Galeria Risofloras — Jovem de Expressão, em Ceilândia, com o projeto Encantarias para a Primeira Infância. Além da exposição, a programação é composta pelo cineclube, com exibição do curta A Fazenda Rosa, de Chia Beloto, e uma roda de conversa sobre as culturas populares na educação, com a presença de Tamá Freire, do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro.

Depois de Ceilândia, o projeto chega à última parada: o Espaço Cultural Renato Russo, entre 1º e 9 de novembro. Lá, outra roda de conversa será realizada, também com Tamá Freire e Nice Teles, dona do Cavalo Marinho, grupo de maracatu. "Ambas as rodas de conversa são para discutir a mulher dentro da produção de cultura, explica Dorneles.

O Espaço Cultural Renato Russo também recebe oficinas de dança, aula-espetáculo e as apresentações das peças Nessa Noite Perfumosa e O Sumiço da Alembrança. O primeiro, sobre a construção de Brasília, relacionando brincadeiras populares com a contemporaneidade e dança; o segundo, com foco no papel da memória e ancestralidade na formação da identidade de um povo. "A gente queria fazer essa curadoria que fosse contemporânea, e que, ao mesmo tempo, fosse um espetáculo brincante que se relacionasse com a cultura popular", diz a idealizadora.

Plataforma Encantarias de Culturas Populares

Abertura nesta quarta-feira (24/9), às 19h, no Museu de Arte de Brasília. Entre 18 e 22 de outubro, na Galeria Risofloras - Jovem de Expressão, em Ceilândia; de 1º a 9 de novembro, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

