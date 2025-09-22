Vencedores do Festival de Brasília são reprisados nesta segunda (22/9)

Nesta segunda-feira (22/9), no Cine Brasília, serão reprisados os filmes Assalto à brasileira, de José Eduardo Belmonte, às 18h; e, às 20h, Futuro Futuro, de Davi Pretto. As obras foram os vencedores da Mostra Competitiva Nacional do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A entrada para o evento é gratuita e sem retirada de ingressos, por ordem de chegada.

O ganhador da Mostra Competitiva Nacional, pelo júri popular, Assalto à Brasileira, será o primeiro exibido. O longa-metragem acompanha um radialista desempregado que é feito refém durante um assalto a banco. Durante o incidente, ele enxerga a possibilidade de retomar seu emprego com um furo jornalístico.

Às 20h, será exibida a produção Futuro Futuro, vencedora da Mostra Competitiva Nacional pelo júri oficial. A obra retrata um futuro no qual avanços tecnológicos coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica. O personagem principal, K, um homem de 40 anos que perdeu a memória, embarca em uma jornada para entender seu lugar no mundo.

Serviço:

Reprise do filme Assalto à Brasileira

Nesta segunda-feira (22/9), às 18h, no Cine Brasília. Entrada gratuita por ordem de chegada.

Reprise do filme Futuro Futuro

Nesta segunda-feira (22/9), às 20h, no Cine Brasília. Entrada gratuita por ordem de chegada.