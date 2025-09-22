5 novelas das nove que fizeram sucesso na década passada e nunca foram reprisadas pela Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ao longo da última década, a Rede Globo produziu diversas novelas das nove que conquistaram o público com suas tramas envolventes e personagens marcantes. No entanto, algumas dessas produções, apesar de terem gerado grande expectativa e repercussão na época de suas exibições originais, nunca foram reprisadas pela emissora.

Pensando nisso, destacamos logo abaixo, 5 dessas novelas que, por diferentes motivos, não retornaram à grade de programação da Globo, mesmo sendo lembradas pelos telespectadores e fãs do gênero. Confira!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Insensato Coração (2011)

A novela Insensato Coração (2011), escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, nunca foi reprisada na Globo. Apesar de ter sido bem recebida e alcançado bons índices de audiência durante sua exibição original, ela nunca chegou a ganhar uma reexibição.

2. Salve Jorge (2012)

Apesar de fãs pedirem muito, a novela Salve Jorge (2012), escrita por Glória Perez, também nunca foi reprisada na Globo devido a uma combinação de fatores, incluindo a recepção crítica mista e a polêmica envolvendo sua trama. Apesar de abordar temas importantes como o tráfico humano, a novela enfrentou críticas por seu enredo considerado confuso e pela falta de desenvolvimento de personagens.