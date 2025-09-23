Caso D4vd: polícia acha vídeo do cantor com adolescente encontrada morta em carro

O corpo da adolescente, que estava desaparecida há mais de um ano, foi encontrado desmembrado e em estado de decomposição avançado - (crédito: Getty Images via AFP)

A investigação da Polícia de Los Angeles (EUA) no caso da adolescente que foi encontrada morta no porta-malas do Tesla do cantor D4vd, em 8 de setembro, ganhou novos desdobramentos. Foram encontradas provas que indicam que o cantor, de 20 anos, teve um "relacionamento" com a adolescente, a partir de um vídeo em que aparecem juntos.

O vídeo, que é originalmente de janeiro de 2024, foi exposto nas redes sociais por internautas que acompanhavam o cantor na época, e viralizou neste fim de semana. Nele, D4vd e Celeste aparecerem respondendo perguntas de fãs.

Além do vídeo, ambos possuem uma tatuagem combinando e letras de músicas do cantor direcionadas a ela. O suposto "relacionamento" entre o cantor e a adolescente teria sido exposto diversas vezes em suas redes sociais através de letras de músicas e referências.

Em meio à polêmica, a turnê de D4vd foi cancelada e o merchandising de D4vd, que continha camisetas e peças manchadas de "sangue", foi retirado.

O corpo da adolescente, que estava desaparecida há mais de um ano, foi encontrado desmembrado e em estado de decomposição avançado. Entretanto, por estar no porta-malas, ele foi parcialmente conservado, o que permitiu a identificação.

O portal americano TMZ também relatou que foram feitas buscas na casa do cantor, além do uso de luminol, substância que pode identificar supostas manchas de sangue. Os resultados das buscas não foram divulgados.

Entenda o caso

No dia 8 de setembro, o Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles relatou a descoberta de um corpo dentro de um Tesla em Hollywood. De acordo com a ABC no Eyewitness News, o veículo está registrado no nome de David Anthony Burke, cantor conhecido como D4vd.

Uma semana depois, Celeste Rivas Hernandez, uma garota de 15 anos, foi identificada como a vítima.

Até o momento, D4vd nega qualquer envolvimento com a morte de Celeste e confirmou que colaborará com as investigações.

A mãe da menina afirmou que sua filha estava desaparecida há mais de um ano e que tinha um namorado chamado David, o que gerou suspeitas na mãe.

Na internet, uma canção vazada de D4vd em 2023 foi recuperada por usuários da plataforma SoundCloud e postada no site no último dia 17 de setembro. Na música, D4vd canta sobre estar apaixonado por uma garota chamada Celeste. O título do arquivo vazado da canção, inclusive, era "Celeste_Demo unfin".

"Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes / I hear her voice each time I take a breath / Im obsessed", canta o rapper. Em português, a canção ficaria assim: "Oh, Celeste / A garota com meu nome tatuado no peito / Sinto o cheiro dela nas minhas roupas, como cigarro / Ouço a voz dela toda vez que respiro / Estou obcecado".