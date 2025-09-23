Sofia lança single Carne de onça, com visuais inspirados no Jogo das Mutações

Nesta quarta-feira (24/9), Sofia — ex-integrante do girl group latino Angel22 — lança Carne de onça, segundo single do primeiro álbum em carreira solo. A faixa voz-violão reflete sobre um relacionamento ‘cru’, sem amarras e barreiras. O videoclipe, disponível a partir das 12h no Youtube, é inspirado na obra do artista plástico Roberto Campadello, o Jogo das Mutações e o disco Persona.

No título, a artista curitibana faz uma referência ao prato típico da capital paranaense: a carne de onça — feito com carne bovina crua. “É um prato muito curioso, e sinto que também causa curiosidade quando coloca esse nome na música”, explica a artista sobre a escolha, “Eu queria falar de um amor verdadeiro, um amor ‘cru’, um amor puro, então eu fiz essa conexão com a carne de onça”, complementa. Ainda sobre a iguaria, Sofia diz que a carne de onça combina com uma ida ao bar com os amigos, para tomar cerveja e provar a comida.

A produção da faixa foi feita em conjunto com FEL, parceiro da cantora. Inicialmente, a música era quase um rap, mas, durante a composição, a dupla decidiu seguir por outro caminho. Sobre esse processo, ela comenta: “Nós compomos todas as músicas juntos, e como é uma música que fala sobre amor verdadeiro, foi muito natural porque é o que a gente sente um pelo outro. E enquanto a gente estava fazendo, eu falei: ‘Nossa, eu acho que essa letra também ia ficar muito legal se a gente só pegasse um violão e cantasse para ver como fica’. Depois a gente concordou que não precisava muito além disso”.

Além de abraçar a ideia do amor ‘cru’, que conforta e não dá medo de ser quem é, a letra também se conecta diretamente com a forma de Sofia celebrar e viver a sexualidade: “Sempre tive uma relação um pouco difícil com a minha sexualidade. Às vezes, tinha vergonha de ser sensual e de me reconectar com esse lado meu”, compartilha. “A forma que eu encontrei de me reconectar com isso foi entender a minha individualidade. Para mim, ser sensual é estar livre no meu corpo, e o amor verdadeiro também é como eu me sinto sensual. Livre, para poder ser quem eu sou”, declara.

Para os visuais, Sofia se inspirou no artista plástico na obra de Roberto Campadello, o Jogo das Mutações e o disco Persona. A peça consiste em um jogo simples e autêntico, com apenas um espelho e uma vela. Um dos participantes segura a vela e o outro o espelho, e com cada um de um lado do espelho, o reflexo de uma das pessoas se mistura com o outro — conforme o movimento da vela, o reflexo muda de posições. “É uma doideira”, brinca a cantora. “Mas tem muito a ver com isso. De você se ver na outra pessoa, a pessoa se ver em você. De estar aberta a experimentar e ser coisas diferentes, estar no presente e se ver de diferentes formas, de ser você mesmo, mas junto aquela pessoa. Tudo se conecta”, finaliza.