A Luz de Lucciola: uma jornada de brilho e dedicação na TV

Muito antes de ser quem é, Pâmela Lucciola, 37 anos, sempre quis trabalhar com comunicação. Desde muito nova, notava o interesse em temas que impactam a sociedade. Apesar de não ter referências na área dentro da família, ela foi muito influenciada pela irmã mais velha, uma atriz que se mudou de Salvador para o Rio de Janeiro para perseguir a carreira. Assim, nasceu o começo de uma mulher completamente motivada e apaixonada por televisão.

Inicialmente, Pâmela queria trabalhar nos bastidores, mas a oportunidade de se tornar apresentadora surgiu quando ela ainda era estagiária na TVE Bahia, uma emissora focada em cultura. A apresentadora titular precisou se ausentar e, dessa forma, foi convidada a fazer um teste para um programa piloto.

A partir daí, foi contratada e passou a apresentar diversos programas, como o 'TV Revista', que abordava temas variados, desde política até festas populares. Para ela, o aprendizado em televisão acontece de forma prática. "Ao vivo, é ao vivo. Você realmente aprende fazendo. Na faculdade, aprendemos a teoria, mas a prática é realmente só executando", destaca.

Depois de 13 anos de carreira, Pâmela enfrenta uma nova empreitada em um programa de entretenimento que lida com notícias de celebridades, o 'Melhor da Tarde Band'. A mudança de formato a obrigou a adaptar-se, mas, mesmo assim, mantém uma postura de cautela e empatia. "É um desafio, porque é muito complicado você ter a opinião a partir daquilo que você vê na internet", afirma. Por isso, tem tentado se distanciar do pré-julgamento, chegando a evitar seguir perfis de fofoca nas redes sociais.

Para a jornalista, é importante estar atenta à questão humana, sobretudo porque existem outras vidas sendo noticiadas. "Tenho tentado trazer mais um olhar empático, porque eu acho que toda situação que envolve um famoso dá pra contextualizar com todo tipo de pessoa", detalha. Desse modo, ela une o que aprendeu de melhor na profissão com que já nasceu dentro de si: amor pelo mundo e pela humanidade.

Mulher de força nordestina

Sendo uma mulher do Nordeste, Pâmela destaca a dedicação necessária para alçar voos em outros lugares, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Além disso, menciona as diferenças geográficas e de rotina entre as cidades, ponderando sempre sobre a qualidade de vida. No entanto, embora prefira Salvador, vê a mudança para São Paulo como um passo profissional bem pensado, fruto de um amadurecimento e de um processo de reflexão sobre a carreira e princípios.

Pâmela enfatiza, ainda, a importância de separar a vida pessoal do trabalho. Ela gosta de atividades comuns, como assistir a filmes e séries, ouvir podcasts e ler. Acima de tudo, valoriza o tempo com a família e os amigos. Ir para Salvador, cidade natal, para recarregar as energias e saborear comidas típicas, como acarajé e moqueca, é essencial. Ela acredita que o trabalho não é tudo na vida e se recusa a viver apenas para trabalhar.

"Toda oportunidade que eu tenho e que eu posso, eu estou indo para Salvador. Para reabastecer as energias". Lá, nutre-se da presença da família e das comidas típicas que tanto ama. A jornalista protege princípios e valores, não abrindo mão das atividades físicas, de estar com o marido e de fazer viagens. Para a apresentadora, essa busca por equilíbrio é o que a torna uma boa profissional.

No momento, Lucciola não pensa em outra profissão, pois sente que ainda tem um longo caminho a percorrer. Contudo, está aberta a novas experiências e se diverte em formatos diferentes, como o humorístico, que experimentou recentemente substituindo Otaviano Costa no 'Melhor da Noite'.

"Quero chegar no auge da carreira tendo o meu sofá, recebendo as minhas convidadas", conta, citando a lendária Marília Gabriela como maior inspiração. A jornalista se sente grata pelo processo e tem a certeza de que a vida, assim como a carreira, é cíclica e repleta de aprendizados. O tempo, tão crucial para Pâmela até aqui, continua sendo guia para tudo o que deseja seguir daqui para frente.

