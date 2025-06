Paulo Vita leva o protagonismo que ganhou na internet ao teatro

A internet está sempre repleta de grandes talentos. Nesse ecossistema digital, vez ou outra, uma personalidade ganha destaque e acaba encantando os apaixonados por um bom entretenimento. Esse é o caso de Paulo Vita, dono do canal Paulo Vita Show, que conta com mais de um milhão de inscritos. Ele, apesar da notoriedade atual, é conhecido do público por ter feito parte do Desimpedidos, um dos canais de esporte com maior sucesso no Brasil.

Durante muitos anos, o paulista foi presença marcante entre os jovens que gostavam de um bom vídeo envolvendo esportes e brincadeiras no YouTube. “Cheguei no Desimpedidos em 2018 e posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Eu, basicamente, estava me divertindo com os meus amigos. Antes de acabar, e sabendo que um dia acabaria, eu já sentia saudade”, recorda Paulo. De fato, o ciclo dele no canal se encerrou.



Mas, acabou por um bom motivo, visto que, já nos tempos de ouro de Desimpedidos, Paulo ganhava cada vez mais protagonismo entre os amigos de cenário. Isso fez com que ele tentasse, de maneira solo, alçar voos ainda mais bonitos. “Construímos no canal um jeito muito forte de fazer com que as pessoas participem e que queiram participar. Por conta da pandemia, muita gente perdeu a oportunidade de querer interagir ou, quem sabe, de aprender mais sobre isso”, afirma o youtuber.



Com isso, Paulo passou a testar formatos e se inspirar em canais do exterior, famosos por inspirar quadros a nível global. Assim, resolveu trazer o melhor de vários mundos: brincadeiras, jovens e muito entretenimento. Com esses ingredientes, formou o Paulo Vita Show, na companhia do amigo Antônio Vinicius, seu grande assistente de palco. Os vídeos na plataforma somam milhões de visualizações e um projeto que nasceu para firmar ainda mais essa ideia para lá de especial.



Fora das telas



Dada a dimensão de tudo o que tem se concretizado com Paulo, o canal resolveu criar pernas e sair desse reduto digital. Agora, a grande novidade é que o paulista tem levado os quadros bem humorados para os teatros do Brasil afora, com a mesma perspicácia e interatividade que o fez alavancar nesse mundo do entretenimento. “Queríamos levar isso para o ao vivo, para o país inteiro. Fico feliz de as pessoas estarem com a gente, querendo participar. O show começa com um monólogo de 10 a 15 minutos, que sou eu contando as minhas experiências amorosas. Depois? é loucura”, brinca.



E não é mentira quando ele faz essa afirmação, já que no canal as brincadeiras rolam soltas. No teatro, a premissa não é nenhum pouco diferente. Os métodos são similares aos que acontecem na internet, os solteiros ou solteiras de prontidão estarão com um balão na mão, em que poderão estourar ou não, a depender do pretendente que aparecer. Caso não fure o balão, é “match”, como dizem os jovens que desejam se relacionar com alguém.



Agora, se usar alfinete para estourar, é esperar o próximo e tentar a sorte. O show, segundo Paulo, também conta com luzes, intervenções musicais e vídeos. Tudo isso para trazer ainda mais componentes para o teatro. “Nosso objetivo é formar casais, mas também fomentar o caos. Novas situações são sempre construídas e é muito legal estar vivendo essa nova fase”, completa Paulo.



Cidades com shows

14/07 – Teatro Multiplan Hall, Rio de Janeiro (21h)



16/07 – Teatro Frei Caneca, São Paulo (21h)

18/07 – Teatro Oficina do Estudante, Campinas (21h)

23/07 – Teatro Frei Caneca, São Paulo (21h)

25/07 – Teatro Bom Jesus, Curitiba (21h)

30/07 – Teatro Frei Caneca, São Paulo (21h)

Saiba Mais Diversão e Arte Mari Palma assume namoro com humorista após um ano juntos

Mari Palma assume namoro com humorista após um ano juntos Diversão e Arte As novidades sobre o novo álbum de Rosalía

As novidades sobre o novo álbum de Rosalía Diversão e Arte Como está a relação entre Justin Bieber e Scooter Braun