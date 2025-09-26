François Muleka realiza show e oficina de composição e performance musical

Nesta segunda-feira (29/9), François Muleka, artista, multi-instrumentista e cineasta, oferecerá uma oficina de composição e performance musical, das 16h às 21h, no Polo Verde. Na terça-feira (30/9), os resultados da oficina serão apresentados ao público em um show às 19h, no Armazém do Campo, com o DJ Kayaman.

Leia também: Jabuti 2025: Chico Buarque, Raphael Montes e Roseana Murray são semifinalistas

A oficina é voltada para o público interessado em música e processos de produção artística. Já o show contará com a participação de artistas brasilienses. Ana Béa, Ludi Um, Nigrimanum Ogbara, Luís Portino e Dani da Silva são alguns dos artistas que se apresentarão ao lado do DJ Kayaman e de Muleka.

Leia também: Filho de Wesley Safadão: médica conta como descobriu doença rara

François nasceu no Congo e morou entre Florianópolis e Brasília. Com mais de 20 anos de carreira, o também, poeta e artista plástico foi indicado ao Grammy Latino no ano de 2021. O trabalho de Muleka é marcado por sua ascendência africana e mescla instrumentos de percussão com a guitarra elétrica, incorporando momentos à capela.

Leia também: Carol Marra, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado

Serviço

Mulekagem: oficina de criação musical

Nesta segunda-feira (29/9), das 16h às 21h, no Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 3A (atrás do Polo Verde). Ingressos a venda a partir de R$30,00 pelo site https://linktr.ee/mulekagembsb. Não recomendado para menores de 18 anos.

Mulekagem: pocket-show

Nesta terça-feira (30/9), às 19h, no Armazém do Campo, Qd 1, lote 30. Ingressos a venda a partir de R$30,00 pelo site https://linktr.ee/mulekagembsb. Não recomendado para menores de 18 anos.