InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Gkay abre mão de namoro para estrear como musa do Salgueiro no Carnaval

Influenciadora confirma dedicação total ao posto de destaque no Salgueiro

Além da dedicação, Gkay confessou que pretende abdicar de relacionamentos para priorizar a oportunidade - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Além da dedicação, Gkay confessou que pretende abdicar de relacionamentos para priorizar a oportunidade - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gkay recentemente foi anunciada como a mais nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2026, e traçou planos grandiosos para estrear no cargo com maestria. Além da dedicação, a influenciadora digital confessou que pretende abdicar de relacionamentos para priorizar a oportunidade.

Em entrevista à revista Quem, ela disse que já começou um plano de preparação que inclui seis dias de musculação e dois de aulas de samba por semana. Segundo ela, a rotina é acompanhada por uma equipe de profissionais.

"Não vou fazer nenhuma dieta maluca porque não faz parte do meu plano alimentar: dietas muito restritivas, dietas malucas, dietas que fogem do padrão", explicou Gkay. "Samba é muito difícil, então já estou me dedicando o máximo que posso para estar bem preparada para o meu primeiro ano", disse ela. Solteira, a influenciadora também desconsiderou a possibilidade de engatar um relacionamento até lá.

"Eu não sou uma pessoa de pegação, de beijação e tudo mais. Estou solteira e pretendo continuar. Agora focar 100% no meu trabalho e na dedicação da escola", declarou ela. "Realmente vou deixar o coração um pouco de lado e focar na minha preparação, para fazer bonito na escola. É a minha prioridade", pontuou a paraibana.

O post Gkay abre mão de namoro para estrear como musa do Salgueiro no Carnaval: "É difícil" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 25/09/2025 13:54
x