Arniqueira recebe, neste fim de semana, a Caravana Cultural Itinerante

A Caravana Cultural Itinerante chega a Arniqueira, neste fim de semana (26 a 28/9). A programação começa na sexta (26/9) e segue até domingo (28/9), no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4, Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil. O evento é totalmente gratuito.
O festival inclui uma programação diversa para todos os gostos, com uma feira de artesanato e um parquinho para as crianças, que estará em funcionamento a partir das 9h de sexta-feira. Além disso, música, brincadeiras, teatro infantil e shows ao longo dos três dias da Caravana Cultural. O evento é organizado pela OSC Instituto Missão Hoje, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Administração Regional de Arniqueira.
O projeto passa por várias regiões do Distrito Federal e tem como objetivo difundir o acesso à cultura, valorizar os artistas locais e proporcionar entretenimento às comunidades. Na sexta, a programação começa com contação de histórias às 10h, apresentação do Teatro Arte Tudo às 11h e às 16h tem show de mágica com o mágico Tio André. Os shows estão programados para sábado (27/9), às 21h com a Banda Cuscuz com Leite e às 22h com Nego Rainner, já no domingo (28/9), a dupla sertaneja Roni e Ricardo canta a partir das 21h. Nos dois dias, às 20h, um artista local se apresenta no palco.
A administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, destaca a importância do evento para a região. “Apoiar essas iniciativas é fundamental para garantir oportunidades aos nossos jovens e fortalecer a identidade da nossa cidade”, diz.
Serviço
Caravana Cultural Itinerante
Neste fim de semana, de sexta a domingo (26 a 28/9), no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4, Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil. Entrada gratuita.
Programação
Atividades: brinquedos, feira de artesanato e contação de histórias
Sexta-feira (26) – às 10h Contadora de Histórias e às 11h Teatro Arte Tudo; às 16h Mágico Tio André;
Sábado (27): 20h – artista local | 21h – Banda Cuscuz com Leite | 22h – Nego Rainner;
Domingo (28): 20h – artista local | 21h – dupla sertaneja Roni e Ricardo.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
