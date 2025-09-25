Arniqueira recebe, neste fim de semana, a Caravana Cultural Itinerante

A Caravana Cultural Itinerante chega a Arniqueira, neste fim de semana (26 a 28/9). A programação começa na sexta (26/9) e segue até domingo (28/9), no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4, Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil. O evento é totalmente gratuito.

Leia também: Demi Lovato lança edição limitada de “It’s Not That Deep” com capa alternativa

O festival inclui uma programação diversa para todos os gostos, com uma feira de artesanato e um parquinho para as crianças, que estará em funcionamento a partir das 9h de sexta-feira. Além disso, música, brincadeiras, teatro infantil e shows ao longo dos três dias da Caravana Cultural. O evento é organizado pela OSC Instituto Missão Hoje, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Administração Regional de Arniqueira.

Leia também: Jabuti 2025: Chico Buarque, Raphael Montes e Roseana Murray são semifinalistas

O projeto passa por várias regiões do Distrito Federal e tem como objetivo difundir o acesso à cultura, valorizar os artistas locais e proporcionar entretenimento às comunidades. Na sexta, a programação começa com contação de histórias às 10h, apresentação do Teatro Arte Tudo às 11h e às 16h tem show de mágica com o mágico Tio André. Os shows estão programados para sábado (27/9), às 21h com a Banda Cuscuz com Leite e às 22h com Nego Rainner, já no domingo (28/9), a dupla sertaneja Roni e Ricardo canta a partir das 21h. Nos dois dias, às 20h, um artista local se apresenta no palco.

Leia também: Ghost of Yotei tem narrativa de vingança intensa e evolui franquia

A administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, destaca a importância do evento para a região. “Apoiar essas iniciativas é fundamental para garantir oportunidades aos nossos jovens e fortalecer a identidade da nossa cidade”, diz.

Leia também: Forza Horizon 6 ganha teaser e tem Japão como cenário das corridas

Serviço

Caravana Cultural Itinerante

Neste fim de semana, de sexta a domingo (26 a 28/9), no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4, Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil. Entrada gratuita.

Programação

Atividades: brinquedos, feira de artesanato e contação de histórias

Sexta-feira (26) – às 10h Contadora de Histórias e às 11h Teatro Arte Tudo; às 16h Mágico Tio André;

Sábado (27): 20h – artista local | 21h – Banda Cuscuz com Leite | 22h – Nego Rainner;

Domingo (28): 20h – artista local | 21h – dupla sertaneja Roni e Ricardo.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco