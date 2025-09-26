Projeto Ocupe uma Praça acontece em Águas Claras neste sábado (27/9)

Primeira edição do projeto Ocupe uma Praça acontece neste sábado (27/9) em Águas Claras - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (27/9), entre 9h e 21h, será realizada a primeira edição do projeto Ocupe uma Praça, na Praça Tangará, em Águas Claras, com apresentações de bandas de rock independentes, DJs e atrações infantis. A entrada é gratuita.

A programação da manhã, a partir de 9h, é voltada para o público infantil. Às 10h, o público aproveita a apresentação da peça Os Saltimbancos, que conta a história de quatro animais que, cansados dos maus-tratos que sofrem, decidem se unir e buscar a liberdade. Fechando a primeira parte do evento, de 11h às 14h, haverá shows de mágica e circo. Também serão distribuídas sacolas de doces em celebração ao Dia de São Cosme e Damião.

Com o tema “Hoje é Dia de Rock”, o Ocupe uma Praça selecionou cinco bandas do Distrito Federal que se apresentarão de 14h às 21h. Sobem ao palco, em ordem, DF 147, Elffus, Lya, Velha Carcomida e Pedras no Deserto.

Serviço

Ocupe uma Praça

Neste sábado (27/9), entre 9h e 21h, na Praça Tangará, em Águas Claras. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.