Primeiro cartaz de filme sobre Honestino Guimarães é divulgado

Com roteiro e direção de Aurélio Michiles, Honestino — O filme promete trazer às telonas a história de vida do ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) Honestino Guimarães, que desapareceu em 1973. O primeiro cartaz do filme foi divulgado nesta sexta-feira (26/9). O longa é protagonizado por Bruno Gagliasso e traz gravações na capital, especialmente na Universidade de Brasília (UnB), espaço essencial para recontar essa história.

Em entrevista ao Correio durante as gravações na capital, o diretor conta que busca fazer jus à memória do militante. "O objetivo desse filme é de fazer a arqueologia da história, de uma forma em que a história não é passado e, sim, presente e viva", pontuou o diretor Aurélio Michiles, que foi contemporâneo do protagonista durante o ensino superior.

O ator Bruno Gagliasso destacou que aceitou o papel para ter a oportunidade de contar a verdadeira história do país. “Honestino é uma das vítimas daquela época, a nova juventude precisa ouvir, entender e compreender. Esse é o nosso e o meu papel, por isso que aceitei fazer esse filme. Eu quero muito que quem me segue e assiste meus filmes participe disso. É sobre isso que eu quero e preciso falar", acrescentou.

Aurélio ainda refletiu sobre a importância de contar essa história por tantos amigos que desapareceram na ditadura. “"Recriar esse pedaço da nossa história para mim é um privilégio, porque pessoas que fazem parte da minha geração estão mortas e eu estou vivo", finalizou.