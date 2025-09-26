O que ninguém te contou: saiba qual animal é o Pateta

O Pateta, personagem da Disney e integrante da Turma do Mickey, nunca deixou claro a própria espécie, diferentemente dos outros personagens, que são facilmente identificáveis. A dúvida tem alimentado teorias na internet por anos, com o público se dividindo entre o Pateta ser cachorro ou um bovino.

O dublador do personagem, Bill Farmer, que dubla o Pateta na versão original em inglês, desde 1987, levantou essa questão em uma entrevista com o portal Yahoo, ainda em 2020. “Pluto é um cachorro, mas o Pateta parece estar na família canina da mesma forma que um lobo também está na família canina, mas não é um cachorro”. Ele ainda completou dizendo que “ele é só o Pateta”.

A teoria de que o Pateta pertence à família dos bovinos está ligada à personagem Clarabela. No desenho Clube do Mickey, o relacionamento do Pateta com a vaca Clarabela levou o público a considerar que eles seriam da mesma espécie, seguindo o padrão de outros casais do desenho, como Mickey e Minnie (ratos) e Donald e Margarida (patos).

Agora chegou a hora de descobrir o que teu inconsciente pensa sobre o assunto:

Leia também: Sabrina Carpenter revela relação conturbada com gravadora da Disney

* Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes