"O Sumiço da alembrança" encerra reabertura do Galpão do Riso, em Samambaia

O projeto Galpão do Riso: 22 anos de Resistência Artística foi viabilizado com apoio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas - (crédito: João Porto Dias)

Depois de 22 anos, o Galpão do Riso, coletivo de Samambaia voltado à pesquisa, ensino e difusão das artes, passa a ter uma sede definitiva. Nesta terça-feira (30/9), com duas sessões, às 9h e às 15h, a O sumiço da alembrança encerra programação que celebrou, durante uma semana, a conquista do novo espaço, localizado no Sítio Areté, em Samambaia Norte. A entrada é gratuita.

Leia também: Sabrina Carpenter teria feito indireta a Dylan O’Brien em nova música

A peça O sumiço da alembrança propõe um resgate da ancestralidade a partir de experiências femininas. “É uma atriz sozinha em palco trazendo todo esse espaço para reflexão sobre a memória dos nossos povos ancestrais”, diz a protagonista do espetáculo, Luciana Meireles. Temas como sustentabilidade e valorização da cultura afro-brasileira também são abordados em cena.

Leia também: Anavitória se recolhe no interior e lança álbum intimista “Claraboia”

Em mais de duas décadas de existência, o coletivo viveu de maneira itinerante e, apenas agora, conseguiu espaço físico. Em 2021, o grupo recebeu ordem de despejo de um centro comunitário em Samambaia. Para o coordenador pedagógico do Galpão do Riso João Porto Dias a sede definitiva garante estabilidade para desenvolver projetos. "Não vamos ter que mudar no mês seguinte de surpresa. As atividades artísticas precisam ter uma boa estrutura." A coordenadora Paula Salas concorda. "A gente passa a ter mais estrutura para receber os artistas", diz. Com custos de cerca de R$ 300 mil, a revitalização do Galpão do Riso foi financiada pela Funarte.

Serviço:

O sumiço da alembrança, nesta terça-feira (30/9), às 9h e às 15h, no Galpão do Riso (Samambaia). Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco