O que tarô revela para o mês de outubro

"A energia do mês mostra que limitar-se também é cuidar de si.", diz a taróloga, Juliana Viveiros - (crédito: Reprodução/Freepik)

Outubro anuncia a necessidade de agir. Este mês é caracterizado por uma energia de disciplina e concentração, perfeita para transformar planos em realidade e materializar conceitos. A carta do Tarô que governa Outubro é O Imperador, representando estrutura, dever e execução.

Segundo a taróloga Juliana Viveiros, a mudança de clima será sentida principalmente em áreas que exigem organização. "A vida profissional, os estudos com foco em resultados, a administração financeira e até mesmo a saúde tendem a ganhar estabilidade", aponta.

Para ela, o momento é um verdadeiro "teste de realidade". Aquilo que foi cultivado no campo das ideias agora precisa de um plano de ação para se manifestar no mundo.

"Outubro chega como um ponto de virada. O que antes era intuição, sonho ou plano mental agora pede cronograma, metas e estrutura. Esse movimento pode gerar uma sensação de amadurecimento", explica Juliana.

Foco na carreira e no financeiro

No ambiente de trabalho e no controle do dinheiro, a energia de O Imperador é um empurrão para a organização. É um excelente momento para revisar planilhas, negociar contratos e assumir de vez a liderança de projetos.

Para aproveitar essa fase, a taróloga sugere a criação de hábitos práticos. "Criar rotinas claras, revisar gastos com objetividade e estabelecer metas realistas são atitudes que ajudam muito", aconselha. O mais importante, segundo ela, é "assumir responsabilidade pelas escolhas, evitando deixar decisões importantes para depois".

Relacionamentos

A energia da ordem também influencia a vida amorosa, exigindo mais maturidade e menos manipulações. "Nos relacionamentos, outubro pede clareza de limites, responsabilidade e diálogo transparente", afirma Juliana.

Para os solteiros, o conselho é buscar relacionamentos que ofereçam segurança e estabilidade. Para quem está em um relacionamento, é um bom momento para fortalecer a união e fazer planos em conjunto. No final do mês, a energia se torna mais leve com a chegada da Rainha de Copas, abrindo espaço para "acolhimento, escuta e vínculos mais afetivos".

Disciplina como autocuidado

A disciplina de outubro serve como um instrumento de autoconhecimento. Estabelecer limites e organizar a rotina são, essencialmente, maneiras de cuidar de si.

"A energia do mês mostra que limitar-se também é cuidar de si. Definir até onde se vai e o que não se tolera ajuda a fortalecer a autoestima e a estabilidade emocional", destaca a taróloga. Para ela, assumir o controle da própria vida não é um fardo, mas um ato de empoderamento. "O equilíbrio vem de dentro, da coragem serena, sem rigidez excessiva!", finaliza.

