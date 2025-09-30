Apresentadora deixa telejornal da Band para ser âncora no rádio

Joana Treptow, que integrava o time da Band desde 2015, anunciou sua saída da emissora. A jornalista deixará o Jornal da Band, onde atuava como uma das apresentadoras, para assumir uma função de maior visibilidade na nova rádio Transamérica.

A partir de outubro, a rádio terá um novo nome e passará a focar exclusivamente em notícias e esportes, sem música na programação. Joana comandará um dos principais horários e auxiliará na formação da equipe neste período de transição.

Joana começou como estagiária na Band, e, ao longo dos anos, conquistou destaque como uma das profissionais mais reconhecidas do canal. Sua estreia diante das câmeras ocorreu como repórter do Brasil Urgente, ao lado de José Luiz Datena.

Posteriormente, ela passou pelo BandNews TV, exercendo o cargo de âncora, e integrou o Café com Jornal, programa exibido entre 2014 e 2020. Com o encerramento do noticiário matinal, Joana foi transferida para o Jornal da Band, onde inicialmente ocupou a bancada como âncora e, nos últimos meses, atuava como co-apresentadora em pautas relacionadas ao meio ambiente.

A comunicadora também exercia a função de substituta imediata de Adriana Araújo na apresentação do telejornal. Comandou o Melhor da Noite e algumas coberturas carnavalescas do Band Folia.

