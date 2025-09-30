InícioDiversão e Arte
Jackson Rathbone (Jasper Hale), Ashley Greene (Alice Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen), e Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen) vêm ao Brasil em janeiro de 2026

Atores da saga Crepúsculo participam de evento em São Paulo - (crédito: Divulgação)

Atores da saga CrepúsculoJackson Rathbone (Jasper Hale), Ashley Greene (Alice Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen) e Peter Facinelli (Carlisle Cullen) vêm ao Brasil em 17 e 18 de janeiro de 2026 para a Forks Convention, no Distrito Anhembi, em São Paulo

Durante o evento, os fãs poderão participar de atividades interativas inspiradas na série, sorteios de brindes exclusivos, e, de acordo com o pacote adquirido, tirar fotos e receber autógrafos dos atores. Os ingressos, à venda no site Ultra Tickets, custam a partir de R$ 230. 

Os fãs podem escolher ainda pacotes Premium, a R$ 1.500, que permitem foto individual com cada um dos convidados, e o Super Premium, a R$ 2.500, com acesso a uma festa privada com os atores. A oferta completa de ingressos pode ser vista aqui.

Serviço

Forks Convention

No Distrito Anhembi, São Paulo, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2026. Ingressos à venda no site Ultra Tickets, a partir de R$230.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/09/2025 18:35
