Atores da saga Crepúsculo participam de evento em São Paulo

Atores da saga Crepúsculo, Jackson Rathbone (Jasper Hale), Ashley Greene (Alice Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen) e Peter Facinelli (Carlisle Cullen) vêm ao Brasil em 17 e 18 de janeiro de 2026 para a Forks Convention, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Durante o evento, os fãs poderão participar de atividades interativas inspiradas na série, sorteios de brindes exclusivos, e, de acordo com o pacote adquirido, tirar fotos e receber autógrafos dos atores. Os ingressos, à venda no site Ultra Tickets, custam a partir de R$ 230.

Os fãs podem escolher ainda pacotes Premium, a R$ 1.500, que permitem foto individual com cada um dos convidados, e o Super Premium, a R$ 2.500, com acesso a uma festa privada com os atores. A oferta completa de ingressos pode ser vista aqui.

Serviço

Forks Convention

No Distrito Anhembi, São Paulo, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2026. Ingressos à venda no site Ultra Tickets, a partir de R$230.