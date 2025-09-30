'A fazenda 17': briga com água na cara repercute nas redes sociais

O clima esquentou na edição de domingo (28/9) do quadro Ferra Peão, em A Fazenda 17, quando Tamires Assis e Fernando Sampaio protagonizaram um dos momentos mais polêmicos da temporada. O desentendimento entre os participantes culminou com Fernando jogando água no rosto da dançarina, gerando indignação tanto dentro quanto fora da casa.

Tudo começou durante a dinâmica, quando Fernando trouxe à tona um comentário antigo de Tamires, que supostamente o teria chamado de “fracassado”. Ela tentou esclarecer que sua crítica se referia apenas à falta de colaboração do ator nas tarefas da casa, mas foi constantemente interrompida. Fernando perdeu o controle e arremessou água contra a colega.

A reação de Tamires foi imediata. “É assim que você acha que vai conquistar o Brasil? Você é um descontrolado, não merece estar aqui, seu covarde, merece estar preso”, disse.

Pouco tempo depois, Tamires refletiu sobre o episódio: “Ele pode ferrar não só com meu jogo, mas com minha integridade física. Imagina se essa pessoa tivesse uma arma na mão? Ele pegou uma água e jogou no meu rosto, me agrediu com uma água, um homem jogando na cara de uma mulher para todo mundo ver. Além de ser uma pessoa perigosa para o jogo, também é muito agressiva”.

No quarto, Fernando se mostrou arrependido em conversa com outros participantes e afirmou que tentará se controlar melhor nas próximas situações. Apesar disso, o clima permanece tenso após o confronto. Nas redes sociais, o episódio gerou grande repercussão, e internautas pediram a expulsão do participante. O Correio procurou a Record para um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

