Justin Bieber estreia clipe de “SPEED DEMON” e provoca expectativa

Justin Bieber acaba de lançar o primeiro clipe de seu aguardado álbum SWAG II. A música escolhida foi “SPEED DEMON”, que, na semana passada, estreou na 66ª posição da Billboard Hot 100. A divulgação do vídeo veio acompanhada de uma mensagem enigmática do cantor no Instagram: “vejo vocês em abril”, sugerindo novidades para os fãs ainda neste ano.

O novo videoclipe mantém a estética em preto e branco já explorada em lançamentos anteriores do projeto, como “YUKON” e “FIRST PLACE”. A direção ficou novamente a cargo de Rory Kramer, colaborador frequente de Bieber desde 2015, responsável por clipes icônicos como “I’ll Show You”, “Stuck With U” e “Monster”.

Além do lançamento do vídeo, a gravadora Def Jam sinalizou que aposta na faixa “LOVE SONG” como destaque do álbum. A música, terceira da tracklist de SWAG II, foi escolhida para abrir a playlist New Music Friday do Spotify, uma das mais influentes da plataforma, com 4,4 milhões de salvamentos. Históricos recentes mostram que músicas que ocupam essa posição costumam ter bom desempenho nas paradas, como aconteceu com Chappell Roan.

O novo lançamento mantém a linha musical do trabalho anterior, equilibrando o lado mais pop do cantor com experimentações sonoras sutis que revelam uma maturidade artística em evolução. Inicialmente, esperava-se que Bieber só lançasse um novo álbum em 2026, fato que surpreendeu seus fãs e gerou intensa discussão entre seguidores. Com a chegada de SWAG II, Justin se posiciona de maneira estratégica para reforçar sua presença na indústria e intensificar a campanha rumo a mais uma possível indicação ao Grammy Awards 2026.

Ed Sheeran revela que “Camera” era um dueto com Justin Bieber

Recentemente, o cantor britânico Ed Sheeran lançou seu mais novo álbum de estúdio. Intitulado “Play”, o disco marca o oitavo trabalho publicado ao longo de sua carreira. Em entrevista recente, o artista comentou sobre a faixa “Camera”, último single divulgado do projeto até agora.

Ao falar sobre a canção, Ed Sheeran contou que a composição não havia sido originalmente planejada para o álbum Play. Ele explicou que a música surgiu em 2021, durante o processo de criação de seu disco “Equals”, mas acabou sendo deixada de fora do repertório. O cantor detalhou ainda que a faixa foi concebida como um dueto com seu amigo e parceiro de longa data, Justin Bieber:

“Na verdade, eu escrevi essa música para o Equals. Eu a compus em 2021. Nossa, sabe aqueles momentos em que você pensa: ‘Ah, não, acho que não vou colocar essa no álbum’? Pois é, ela era um dueto com o Justin Bieber.”

Na continuidade da entrevista, Ed Sheeran revelou que chegou a oferecer a faixa para integrar o álbum “Justice”, lançado por Justin Bieber em 2021. No entanto, a música não entrou na versão final do projeto. Após o lançamento do disco, Bieber entrou em um período de hiato, retornando apenas neste ano com os trabalhos “SWAG” e “SWAG II”. Enquanto isso, Ed desenvolvia o repertório de Play e decidiu incluir “Camera” na lista de faixas.

“Originalmente, éramos eu e o Justin, e a música era para o álbum dele, Justice, o anterior aos dois que ele acabou de lançar. Aí ele entrou em hiato, e a música meio que ficou ‘livre’ de novo. E agora ela está aqui no Play.”

Encerrando suas declarações, o cantor acrescentou que a versão em dueto com Justin Bieber ainda existe, embora tenha deixado no ar a possibilidade de um lançamento futuro, criando expectativa entre os fãs:

“Mas existe uma versão com o Justin por aí. Não sei se ela algum dia verá a luz do dia, mas ela existe.”

A canção “Camera” aparece como a sexta faixa da tracklist de Play e, atualmente, já ultrapassa a marca de 13 milhões de reproduções no Spotify.