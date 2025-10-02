A24 anuncia nova comédia romântica com Elizabeth Olsen e Miles Teller

A partir do dia 4 de dezembro, o grupo A24 anuncia a data de estreia da nova comédia romântica Eternidade, em exibição nos cinemas de todo o Brasil. Estrelado por Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph e John Early, o longa tem direção de David Freyne. A comédia conta como decidir onde e com quem passar a eternidade.

Em uma vida após a morte na qual as almas têm o prazo de uma semana para decidir como passar a eternidade, Joan é confrontada com a difícil escolha entre o homem com quem ela passou a vida, Miles Teller, e seu primeiro amor, Callum Turner, que morreu jovem e esperou a chegada dela por décadas.

Em entrevista para divulgação do filme, Elizabeth Olsen diz que esse não é um triângulo amoroso comum.“Porque Joan precisa tomar uma decisão sobre o amor fora de toda a estrutura normal do tempo e das circunstâncias terrenas”. Miles Teller, também em entrevista divulgada, diz que o filme é mais do que uma comédia: "Essa é uma daquelas comédias que também tem cenas poéticas e lindas sobre vida, amor e perda, e para mim foi uma combinação poderosa”.