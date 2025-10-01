Lollapalooza divulga programação completa; ingressos estão à venda

O Lollapalooza anunciou a programação de sua edição de 2026, marcada 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos (São Paulo). Além da programação, a organização já abriu a venda de ingressos individuais para cada dia do evento.

A abertura do festival, na sexta-feira (20/3), terá como atração principal a cantora pop Sabrina Carpenter, que retorna ao Brasil pela primeira vez após lançar o álbum Man's Best Friend. Ela dividirá o palco com a rapper Doechii, vencedora do Grammy de melhor álbum de rap em 2025.

O primeiro dia também contará com grandes nomes da música eletrônica, incluindo os DJs Kygo e BUNT., além do ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, que se apresenta sob o nome de DJ Diesel. Entre os brasileiros, se apresentam as bandas de rock Scalene e Terraplana, a rapper Negra Li e o ícone do reggae nacional Edson Gomes.

No sábado (21/3), o destaque internacional é responsabilidade de Chappell Roan, vencedora do Grammy de melhor artista revelação em 2025 pelo álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. O cantor Lewis Capaldi, dono de 4 bilhões de streams com o hit Someone You Loved, também integra o line-up do dia.

Leia também: Margot Robbie revela síndrome do impostor e crises de descrença

A programação ainda inclui Marina, antes conhecida como Marina and The Diamonds, que retorna ao país após participações no Lollapalooza de 2016 e 2022; o DJ Skrillex; o trio indie americano The Warning; a banda de hip hop Cypress Hill; e o grupo de K-pop RIIZE. Entre os brasileiros, se destacam a nova banda Foto em Grupo — formada por Ana Caetano (Anavitória), Pedro Calais e Zani (Lagum) e João Ferreira (Daparte) — além de Agnes Nunes, DJ Mu540, Febre90s e Marcelin O Brabo.

O encerramento do festival, no domingo (22/3), terá como headliner Tyler, The Creator, em seu primeiro show solo no Brasil, apresentando o álbum mais recente Don't Tap The Glass. Ele dividirá o palco com Lorde, que volta ao país após participação no Primavera Sound de 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O dia também terá apresentações da cantora Addison Rae, apontada como grande nome da nova geração pop; o girl group KATSEYE, vencedor do VMA de performance do ano pelo hit Touch; a banda de rock alternativo Turnstile; o rapper FBC; e a DJ sul-coreana Peggy Gou, entre outros nomes. Confira:

Como comprar ingressos e valores do Lollapalooza 2026

Venda exclusiva pela Ticketmaster Brasil: online (site) com taxa de 20% ou bilheteria física no Shopping Ibirapuera (sem taxa)

Lolla Pass: acesso aos 3 dias; R$ 1.056 (meia) / R$ 2.112,53 (inteira)

Lolla Day: acesso a 1 dia; R$ 552 (meia) / R$ 1.104 (inteira)

Lolla Comfort Pass: área exclusiva com vista privilegiada, bares, banheiros e sombra; R$ 1.623,50 (meia) / R$ 3.820 (inteira)

Lolla Lounge Pass: área premium com open bar, open food, ativações, after party e shuttle; R$ 3.512 (meia) / R$ 4.583,53 (inteira)

Saiba Mais Diversão e Arte Katy Perry celebra um ano de “143” e emociona fãs

Katy Perry celebra um ano de “143” e emociona fãs Diversão e Arte Vale Tudo: cenas vazadas do velório de Odete Roitman criam teorias sobre morte da vilã

Vale Tudo: cenas vazadas do velório de Odete Roitman criam teorias sobre morte da vilã Diversão e Arte Justin Bieber estreia clipe de “SPEED DEMON” e provoca expectativa

Justin Bieber estreia clipe de “SPEED DEMON” e provoca expectativa Diversão e Arte Miley Cyrus revela como a jardinagem virou seu “remédio secreto”

Miley Cyrus revela como a jardinagem virou seu “remédio secreto” Diversão e Arte 'House of Guinness': a trágica história real da família retratada na série da Netflix

'House of Guinness': a trágica história real da família retratada na série da Netflix Diversão e Arte Miss, empresária e estilista: quem é a nova namorada de Dado Dolabella





