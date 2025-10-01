Escritora ruandense Scholastique Mukasonga é convidada do CCBB RJ

A escritora ruandense Scholastique Mukasonga estará no Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro para um bate-papo com o público Clube de Leitura CCBB 2025 na próxima quarta-feira (8/10), às 17h30. A entrada é gratuita.
Em votação aberta nas redes sociais do CCBB, o livro escolhido para debate foi A mulher de pés descalços. A obra trata dos conflitos enfrentados pelas mulheres de Ruanda durante a luta entre as etnias Tutsi e Hutu, que culminou no genocídio praticado pelos hutus em 1994. Durante o conflito, a autora, que é da etnia tutsi, já estava radicada na França, mas a família continuava no país natal. A memória da mãe Stefania é homenageada no livro.
Scholastique Mukasonga lançará, no ano que vem, o romance Julienne, que conta a história da irmã, também morta no genocídio. A escolha da autora ruandense para participar do Clube de Leitura é parte do projeto da curadoria do CCBB, que pretende oferecer mais da literatura produzida na África francófona, principalmente se tratando de histórias escritas por mulheres.
Serviço
Clube de Leitura CCBB 2025
Com Scholastique Mukasonga na próxima quarta-feira (8/10), às 17h, na Biblioteca do CCBB no Rio de Janeiro (Rua Primeiro de Março, 66, Centro). Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 14 anos.