O viajante relutante: Eugene Levy é recebido por príncipe William em Londres

Conhecido pelos trabalhos na franquia American pie e na premiada série Schitt's creek, Eugene Levy celebra o lançamento da terceira temporada da comédia documental O viajante relutante. Seriado nomeado ao Emmy, a produção da Apple TV acompanha o ator canadense em uma divertida jornada para se tornar um viajante apaixonado — título que, pouco a pouco, ele conquista. Após visitar países como Japão e África do Sul na primeira temporada e desbravar a Europa de ponta a ponta na parte dois da atração, o artista agora risca o que chama de "lista de desejos de viagem definitiva".

Na nova temporada, Levy protagoniza oito episódios que são marcados pela presença de convidados especiais — na Inglaterra, ele é recebido por William, Príncipe de Gales, no Palácio de Buckingham. "Foi uma experiência única de vida", declara o ator. Durante a participação na série, a realeza divide uma cerveja com o apresentador em um dos clássicos pubs britânicos e abre o coração ao revelar que 2024 foi o ano mais difícil que já viveu, devido aos diagnósticos de câncer da esposa, Catherine, princesa de Gales, e do pai, rei Charles III.

"Tivemos uma conversa adorável. Ele fez com que eu me sentisse muito confortável e à vontade. Em relação ao que podíamos ou não falar, não havia nenhum tópico proibido", garante o ator. "No momento em que ele apareceu em cima de sua scooter, eu imediatamente percebi que teríamos um papo bem informal. Foi uma interação bem casual, quer dizer, o mais casual que poderia ter sido com alguém que é um futuro rei", ri.

Conterrâneo de Levy, o cantor vencedor do Grammy Michael Bublé abre as portas de sua vida pessoal para o apresentador em Vancouver, Canadá, onde nasceu, além de apresentar seus lugares preferidos da cidade. "É sempre ótimo gravar no meu próprio quintal, mesmo que Toronto (cidade natal do apresentador) esteja localizado a 4 mil quilômetros de Vancouver", brinca.

"Michael nasceu e cresceu lá, e me mostrou um lado da cidade que eu ainda não conhecia. Foi um episódio muito interessante. Eu nunca o havia conhecido e nós nos demos bem instantaneamente, dividimos muitas risadas", lembra Levy. "Estou começando a me acostumar a ter a vida de um viajante", admite.

Viagem em família

Em meio aos convidados especiais, uma participação se destaca para o ator — a da filha Sarah Levy, que se juntou ao pai para celebrar o Dia de São Patrício na Irlanda. "Sempre foi um desejo meu ter um membro da minha família na série. A árvore genealógica da minha esposa se estende até a Irlanda, então minha filha tem um pouco de sangue irlandês. Eu quis que ela tivesse uma experiência parecida a de quando gravei um episódio na Escócia, na 2ª temporada. Lá, eu pude aprender um pouco mais sobre as raízes da minha mãe, que tem ascendência escocesa", conta o apresentador.

"Minha filha é encantadora, meiga, engraçada e sabe se portar em frente às câmeras, então eu sabia que seria um episódio muito interessante", elogia o pai coruja. Após celebrar o padroeiro irlandês e passar o Dia dos Mortos no México, Levy espera pular carnaval no Brasil nas próximas temporadas.

"Eu adoraria!", exclama o apresentador. "Sempre vejo imagens e vídeos do Rio de Janeiro e me parece uma cidade incrível. É um país enorme, que tem uma vida noturna muito agitada", diz.