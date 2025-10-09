Audiovisual brasileiro movimenta R$ 70,2 bi e gera mais de 600 mil empregos

Estudo da Oxford Economics revela que o audiovisual brasileiro gerou R$ 70,2 bilhões no PIB e mais de 600 mil empregos em 2024, consolidando-se como um dos principais motores da economia nacional - (crédito: Divulgação)

A indústria audiovisual consolidou-se como um dos motores da economia brasileira no ano passado. De acordo com o estudo A Contribuição Econômica da Indústria Audiovisual do Brasil em 2024, realizado pela consultoria Oxford Economics e divulgado nesta quarta-feira (8/10), o setor movimentou R$ 70,2 bilhões (US$ 13,1 bilhões) no Produto Interno Bruto (PIB) do país e foi responsável por 608.970 empregos diretos, indiretos e induzidos.

O levantamento, encomendado pela Motion Picture Association (MPA) no Brasil, foi apresentado durante o RioMarket, evento de negócios do Festival do Rio, e reforça a dimensão estratégica do audiovisual na geração de renda e oportunidades.

O relatório aponta que o número de trabalhadores diretamente empregados na área é equivalente ao da indústria farmacêutica e supera em mais de 50% o total de funcionários das montadoras de automóveis instaladas no país. Além disso, o impacto econômico se espalha por outros setores: a cada R$ 10 milhões produzidos pelo audiovisual, outros R$ 12 milhões são movimentados em diferentes cadeias da economia.

“É uma indústria com um efeito multiplicador notável em relação a outras indústrias”, afirmou Andressa Pappas, diretora-geral da MPA no Brasil, em entrevista à revista Variety.

O estudo também detalha o amplo alcance da cadeia produtiva audiovisual, que envolve desde roteiristas, diretores, atores e técnicos até estúdios, distribuidoras, emissoras de TV, plataformas de streaming e salas de cinema. A soma de todas essas atividades resulta no impacto do setor no país.