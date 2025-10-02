ViÃºvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Edgar Moura Brasil e Manuela Dias

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, detonou a autora Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo. Sem papas na língua, ele colocou o logotipo da novela com um X de reprovação e fez uma crítica pesada.

"Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", colocou ele na legenda. Fábio Villa Verde, que interpretou Tiago na primeira versão, concordou com Edgar.

"Pra quem teve a honra de participar da primeira versão, essa agora é praticamente outra obra. Guardo com muito carinho a nossa obra do Gilberto, Leonor e Aguinaldo, grandes mestres. Gratidão por ter feito parte do elenco que até hoje é inesquecível", disse o ator.

Mais cedo, a coluna Play, do jornal O Globo, detonou o "sumiço" de Taís Araújo em Vale Tudo. A protagonista da trama tem perdido espaço na reta final. "Nota zero para a perda de espaço de Raquel em Vale Tudo. Ela sequer apareceu no capítulo de anteontem. Nos anteriores, surgiu em breves cenas falando, por exemplo, do neto e da agência de Ivan. Protagonista sem tramas relevantes na reta final", disparou.

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, escreveu em seu Instagram: "Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga". Edgar ainda curtiu comentários como "Manuela estragou o remake" e "novela horrível". #ValeTudo pic.twitter.com/5UVk4rFODI — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) October 1, 2025

O post Viúvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos