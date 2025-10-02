Vibe Natural leva música e relaxamento à Praça do Cruzeiro

Para unir lazer e bem-estar, o Vibe Natural propõe atividades ao ar livre em evento que ocorre, neste sábado (4/10), na Praça do Cruzeiro. O festival começa às 8h, com a Morning Party. Pela manhã, além dos shows, público pode participar de aulas de yoga e treino funcional. Ao longo do dia, Sunset Party (16h às 19h) e After Sunset (19h à 1h) completam a programação. Cortesias disponíveis neste link até às 18h de sábado. Ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada). Trio Oriente é destaque do line-up.

O Vibe Natural nasceu, segundo Felipe Colares, da observação de dois movimentos. “De um lado, a demanda por experiências de lazer com significado, não se vai apenas pela música, mas para vivenciar sensações, conexão e propósito, e de outro, a crescente valorização do bem-estar que integra corpo, mente e espírito”, explica o fundador da iniciativa.

“A essência do Vibe Natural é a integração harmoniosa entre música, movimento e presença, criando uma jornada em que o público possa se expressar, relaxar e se reconectar”, completa Thum Thompson, coordenador de comunicação do Vibe Natural. As DJs Luara Baggi, Ray Ferreira, Odara Kadieji e Paula Torelly comandam a parte musical do evento, que dura o dia todo, da qual também participam os artistas Chicco Aquino e Vitin.

Serviço:

Vibe Natural, neste sábado (4/10), na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Morning Party (08h às 12h), Sunset Party (16h às 19h), After Sunset (19h à 1h). Cortesias e ingressos, a partir de R$ 25, neste link. Evento para maiores de 18 anos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco