Festival em Planaltina mostra a influência da cultura negra sob o Tango

Entre os dias 15 e 19 de outubro, Complexo Cultural Planaltina recebe um o Festival Tango Negro um evento inédito e envolvente que vai além da dança. O evento promete celebrar a profunda e pouco conhecida influência da cultura africana no tango e na milonga. Com uma programação diversa e gratuita, promove um verdadeiro mergulho nas raízes afro-argentinas por meio da arte.

A proposta é criar um espaço de aprendizado, inclusão e celebração cultural, com atividades acessíveis a públicos diversos, incluindo pessoas com deficiência visual. A programação inclui aulas de tango e milonga, palestras, workshops e apresentações de música de dança.

Muito além de um festival de dança, o Tango Negro quer promover soberania cultural, representatividade e resistência artística. Ele destaca a importância do reconhecimento das contribuições africanas na formação do tango e valorizar a diversidade e a memória histórica dos povos afrodescendentes.

O festival também cumpre com a acessibilidade, com espaços adaptados, audiodescrição, tradução em Libras e legendas nos conteúdos audiovisuais, e garante o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual e auditiva.

Serviço



Festival Tango Negro

Entre os dias 15 e 19 de outubro no Complexo Cultural Planaltina. Entrada gratuita. Não indicado para menores de 14 anos.