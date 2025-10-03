Streamer zera "Hollow Knight: Silksong" com um saxofone

O streamer jogou com um controle mais diferente possível. - (crédito: Reprodução/Twitch)

A febre de Silksong não para, lançado de última hora pela Team Cherry no início de setembro, o jogo é considerado extremamente desafiador por conta do seu estilo de jogabilidade. Mas para o streamer da Twitch e YouTube, DrDoot, jogar em controle convencional seria simples demais, então o jogador resolveu zerar 100% do jogo com um saxofone elétrico.

Em uma entrevista para a Polygon, Dr.Doot deu detalhes sobre sua trajetória nos jeitos diferentes de jogar, com um instrumento semelhante ao saxofone, já que as notas são posicionadas na mesma ordem que o instrumento verdadeiro. Doot disse que aprendeu a tocar o sax durante a pandemia, já que não podia se reunir com seus colegas músicos, resolveu ainda utilizar seus dotes musicais e enquanto isso, começou a streamer, sendo questão de tempo até finalmente unir ambos.

O streamer contou que utiliza um software que substitui as teclas que controlam os movimentos e habilidades da Hornet pelos botões do instrumento eletrônico, ou seja, enquanto ele solta notas pelo saxofone digital, Dr.Doot move a Hornet pelos ermos de Silksong.

Ele admitiu que teve dores de cabeça enfrentando a Besta Alada Selvagem, um dos monstros da missão de Grande Caçada, contando que chegou na luta no dia do lançamento do jogo e passou horas enfrentando o chefe.

No penúltimo dia de setembro (29/9), DrDoot publicou em suas redes sociais que finalmente havia conseguido finalizar o jogo, completando 100% de progresso em Hollow Knight: Silksong.

SILKSONG ON A SAX IS 100% COMPLETE!!! pic.twitter.com/4TmMhSuVUw — Dr. Doot (@DrDootPhD) September 30, 2025

Apesar de igualmente muito difícil, Dr.Doot já fez sua jornada com o saxofone por outros jogos de alta dificuldade, ele jogou Dark Souls 2 e 3, sem tomar nenhum dano, Elden Ring e passou por Lies of P, outro soulslike conhecido pela comunidade, e que ele admitiu ser o maior desafio que ele enfrentou.

