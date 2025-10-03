‘Meninas Malvadas’ e o dia 3 de outubro: a data que entrou para a cultura pop

Para quem já viu Meninas Malvadas, o dia 3 de outubro é mais do que uma simples data no calendário: virou um marco para os fãs. O motivo vem de uma cena em que Cady Heron (Lindsay Lohan) tem sua primeira conversa com Aaron Samuels (Jonathan Bennett). Ele pergunta que dia é e ela responde: “3 de outubro”. Embora simples, a fala conquistou o público e se tornou tradição entre admiradores do longa.

Nesta sexta-feira (3/10), a Globo exibe Meninas Malvadas na Sessão da Tarde, às 15h25. Lançada em 2004, a comédia adolescente dirigida por Mark Waters marcou o início dos anos 2000 e segue relevante pela forma como retrata os códigos de popularidade, a pressão estética e o bullying no ambiente escolar. Além disso, frases como “Às quartas, usamos rosa” extrapolaram o filme e se consolidaram como referências da cultura pop.

A trama acompanha a mudança de Cady, que deixa a África para viver nos Estados Unidos, onde conhece Regina George (Rachel McAdams) e as famosas “Plastics”. A rivalidade e as estratégias de poder entre as personagens transformaram o filme em um clássico teen.

O impacto da obra não parou no cinema. Meninas Malvadas ganhou uma sequência em 2011, montagens na Broadway — com versão brasileira recente — e, em 2024, uma nova adaptação musical para o cinema, novamente com participação de Lindsay Lohan.

O dia 3 de outubro se tornou quase como um feriado não oficial para celebrar o universo criado por Tina Fey, reafirmando o status de Meninas Malvadas como um dos filmes mais influentes da cultura jovem dos anos 2000.