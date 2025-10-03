Brasil Game Show: maior feira da América Latina será em outubro; veja atrações

A Brasil Game Show 2025 traz grandes estúdios do mundo dos games com coisas novidades para está edição. - (crédito: Reprodução/Devolver Digital/Universal Pictures/Pokémon Company/Capcom)

A maior feira de games América Latina está chegando: A Brasil Game Show 2025, realizada em São Paulo, entre 9 e 12 de outubro, promete muitas atrações para os fãs. A feira conta com vários parceiros que prometem trazer experiências divertidas e até títulos inéditos para o público aproveitar no evento. Confira algumas das atrações que o Correio separou que vão estar presentes na BGS deste ano.

Devolver Digital vai trazer 4 jogos inéditos

A gigante dos jogos independentes vai levar para a Brasil Game Show 2025, quatro títulos inéditos para o público, BALLxPIT, Forestrike, Skate Story e Quarantine Zone. BALLxPIT é um jogo de tiro e ação, misturando roguelike e trazendo gráficos pixelados, desenvolvido por Kenny Sun. Forestrike coloca o jogador na pele de um mestre das artes marciais que deve lutar contra diversos inimigos de diferentes tipos, o jogo é focado no combate e traz tudo embalado em uma arte pixelada, produzido pelo mesmo estúdio de Olija.

Leia Mais: Game Pass dobra de preço em novo ajuste de serviço do Xbox

Skate Story traz uma experiência para os amantes da prancha do asfalto, misturando um universo surrealista e com uma arte única aos desafios de manobras que o cenário exige do jogador. Quarantine Zone coloca o jogador responsável por um ponto de controle durante uma pandemia severa, ele deve administrar os recursos, testar os doentes e até possivelmente eliminá-los.

Leia mais: Jogos de mundo aberto que irão concorrer com GTA VI no ano de 2026

Todos os jogos estarão disponíveis e já possuem versões de demonstração na loja digital da Steam e suas versões completas estarão disponíveis no estande da Devolver na BGS 2025. Além dos testes, os fãs poderão ver o cofundador da empresa, Nigel Lowrie também estará presente no evento.

Universal vai trazer o terror para feira

A Universal tem duas sequências engatilhadas para lançamento no trimestre final de 2025 e ambas flertam com os fãs do mundo do terror. São eles o Telefone Preto 2 e Five Nights At Freddy 's 2. Sendo o último uma das franquias mais amadas do mundo do horror nascida de um jogo simples e independente que explodiu em uma franquia gigante criando uma grande comunidade de fãs. A BGS 2025 vai contar com experiências imersivas de ambos os filmes e prometem meter medo nos participantes.

Novo Resident Evil vai ter demonstração

Resident Evil Survival Unit é o próximo jogo exclusivo da Capcom para o mobile em parceria com a JOYCITY Corporation. No título, os jogadores assumem o comando de uma unidade de elite de sobreviventes em uma cidade devastada pelo vírus zumbi da saga. O jogo traz gerenciamento de recursos para um abrigo fortificado, enquanto o jogador envia equipes para conseguir suprimentos, resgatando novos sobreviventes e se preparando para os ataques em sua base. Além de novos personagens, o jogo conta com vários sobreviventes conhecidos do mundo caótico de Resident Evil.

Leia Mais: Ghost of Yotei tem narrativa de vingança intensa e evolui franquia

O jogo terá uma demonstração no estande da Capcom na BGS 2025.

Arc System Works

Enquanto, Marvel Tokon ainda não chega, a gigante japonesa dos jogos de luta, traz dois clássicos dos anos 80 para os jogadores da BGS 2025, os inéditos Double Dragon Revive e Bubble Bobble: Sugar Dungeons, além disso, Hunter X Hunter: NEN X IMPACT e Guilty Gear Strive também estarão disponíveis no estande da marca.

Primeira vez da Pokémon Company no evento

Pela primeira vez na Brasil Game Show 2025, a Pokémon Company vai trazer um estande com uma experiência para os fãs da franquia megaevoluirem seus monstrinhos de bolso. A experiência promete várias atividades e mais informações sobre as Mega Evoluções que aparecerão em Pokémon Legends: Z-A e na expansão Pokémon TCG: Mega Evolução.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Serviço:

A Brasil Game Show 2025 acontece em São Paulo no Distrito Anhembi nos dias 9 a 12 de outubro.

Os ingressos para sexta-feira (10/10) e domingo (12/10) ainda estão disponíveis, além dos passes para todos os dias.

Os valores estão a partir de R$154 e podem chegar até R$ 2.499.

Confira mais informações no site oficial do evento:https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/