Nova série da Disney+ relembra o personagem Chad Powers

"É uma série que vai muito além do futebol", afirma a atriz Wynn Everett - (crédito: Divulgação/Disney+)

Na nova comédia da Disney+, Glen Powell é Russ Holliday, um ex-jogador de futebol americano que nunca conseguiu se recuperar de uma lesão importante. Sem conseguir retomar a carreira, ele passa por uma transformação física e se caracteriza como Chad Powers, um jovem universitário que quer ocupar uma vaga no time da fictícia University of South Georgia. Baseado no personagem criado pelo ex-quarterback Eli Manning, o lançamento lembra o episódio em que o atleta se disfarçou, em 2021, para participar da seletiva da equipe da Universidade Estadual da Pensilvânia.

"Eu não tinha ideia do que se tratava antes de ler o roteiro, mas todo mundo com quem eu comentava sobre, sabia do que eu estava falando", confessa Frankie Rodriguez, que dá vida a Danny na série, uma espécie de conselheiro do protagonista. "Eu nunca tinha ouvido falar desse personagem Chad Powers, mas assim que eu contei para o meu marido, ele ficou tipo: "Meu Deus, eu amo ele", acrescenta Wynn Everett, atriz de Tricia, que chama atenção por ser uma mulher no mundo dos esportes.

"Todo mundo sabia do que se tratava. Mas foi muito legal ler o roteiro sem ter nenhum conhecimento prévio, porque foi com ele que eu descobri esse mundo. Eu sou nascida e criada no sul dos Estados Unidos, atualmente moro em Atlanta, então foi muito bom encontrar essa história tão apaixonada sobre o futebol meridional", celebra a atriz. Eli e o irmão Peyton Manning, também ex-quarterback, são os produtores executivos da série.

Segundas chances

A trama, porém, não se resume ao esporte, garantem os atores. "Mesmo se você não for interessado em futebol americano, você vai amar essa história", assegura Wynn. "Você facilmente irá encontrar alguma coisa que o conecte à série. É uma série que fala muito sobre segundas chances. É sobre amor, comédia e lágrimas, muito mais do que apenas futebol", declara a atriz.

"Para mim, é um seriado sobre relacionamentos", avalia Frankie. "O que realmente me atraiu para o projeto foi o quão engraçado é o roteiro, e também o tanto de coração que havia nele. Eu soube imediatamente que seria algo muito bom", afirma o ator.

O próprio personagem vivido por Frankie é um exemplo de como a série vai além do futebol. "Danny é um garoto solitário, que ama o teatro, mas a única chance que ele tem de se apresentar é como o mascote do time. É como se fosse sua última chance, então ele se agarra a essa oportunidade", descreve o artista.

"Eu estudei na Auburn University, no Alabama, uma universidade que respira futebol. Eu também era uma garota do teatro, mas, ainda assim, encontrei meu espaço lá. Eu amava ir a todos os jogos", conta Wynn. "Por isso gosto de interpretar Tricia. Ela é muito valorizada no time. Ela é forte e sabe o que agrega à equipe. Ela tem noção que é valiosa e que pertence a esse lugar", finaliza a atriz.



