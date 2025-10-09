Aguinaldo Silva revela o que pensa sobre remake de ‘Vale Tudo’: "Vem a sinceridade"

Aguinaldo Silva foi um dos autores da versão original de Vale Tudo (1988), ao lado de Gilberto Braga (1945-2021) e Leonor Bassères (1926-2004) - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Aguinaldo Silva, autor da versão original de Vale Tudo (1988), ao lado de Gilberto Braga (1945-2021) e Leonor Bassères (1926-2004), comentou sobre as comparações inevitáveis feitas sobre o remake, assinado por Manuela Dias, que encerra sua exibição no próximo dia 17 de outubro.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o veterano garante que não sente o peso de suceder um dos maiores clássicos da televisão brasileira – apesar das críticas -, com Três Graças, trabalho que marca seu retorno ao horário nobre da Globo após seis anos, e estreia no dia 20.

"Vale Tudo foi uma novela incrível, nas duas versões, tanto a original quanto o remake. Mas o telespectador quer ver a novela que está começando. Quando uma acaba, ele embarca na próxima e vira a página", afirmou Aguinaldo Silva.

"Vem a sinceridade"

Ainda que acompanhe a repercussão dos seus trabalhos nas redes sociais, Aguinaldo Silva ressaltou que prefere sentir o termômetro das ruas. "As redes são importantes, mas nelas as pessoas são mais duras, porque é isso que gera engajamento. Já nas conversas do dia a dia, vem a sinceridade, sem filtro", observou.

